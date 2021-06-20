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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغم رفض الصحة.. "الجبلاية" تتفاوض لحضور 5 آلاف مشجع مباراة الأهلي والترجي

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

يجرى مسؤولو اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة، محاولات مكثفة مع وزارة الصحة والجهات الأمنية من أجل زيادة أعداد الجماهير لحضور مباراة الإياب بين الأهلي والترجي.

 

ويستضيف النادي الأهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، نظيره فريق الترجي الذي يقوده معين الشعباني يوم السبت المقبل على ملعب استاد السلام في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

وكان فريق الأهلي تغلب على مضيفه الترجي التونسي بهدف نظيف أحرزه محمد شريف فى مباراة الذهاب التى جمعت بينهما أمس السبت على ملعب استاد حماد العقربي في رادس.

 

جاء تحرك مسؤولو اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة لزيادة أعداد الجماهير، بعدما رفضت وزارة الصحة طلب النادى الأهلى حضور ٢٠ ألف مشجع مباراة الإياب أمام الترجي في نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

 

واكتفت وزارة الصحة بالموافقة على حضور نسبة ١٠% من سعة استاد السلام الذي يتسع إلى 30 ألف مشجع لمؤازرة النادى الأهلى فى مباراة الإياب بنصف نهائي دورى أبطال أفريقيا.

 

ويسعى مسؤولو اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة إلى إقناع مسؤولي وزارة الصحة للموافقة على زيادة أعداد الجماهير إلى 5 آلاف مشجع بدلا من 3 آلاف لحضور المباراة.

 

يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف وافق على حضور 5 آلاف مشجع تونسي لحضور مباراة الأهلي والترجي فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا التى انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف.

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