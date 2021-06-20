موسيماني: سعيد بـ لاعبي الأهلي.. لكننا لم نصعد للنهائي بعد

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته وتقديره لمجهود اللاعبين وأدائهم في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي أمس، والتي حسمها فريقه لصالحه أمس، بهدف مقابل لاشيء، مشيرا إلى أن تاريخ مواجهات الأهلي والترجي يؤكد أننا لم نصعد بعد إلى المباراة النهائية.

وقال المدير الفني للأهلي: «أهم ما تحدثنا فيه مع اللاعبين بعد المباراة أن الصعود لم يحسم، والمباراة لم تنته مع الترجي بعد.. وكل اللاعبين أدوا بشكل رجولي، واستطاعوا التأقلم مع المتغير الخططي وتقسيم المباراة، ولذلك نجحنا في الخروج بنتيجة إيجابية في تونس».

وأضاف بيتسو موسيماني: «تاريخ مواجهات الأهلي والترجي يؤكد أن الفوز بهدف نظيف في المباراة الأولي أيا كان ملعبها لا يعني التأهل للفائز، والحسم سيكون في القاهرة، وهذا ما أكد عليه محمود الخطيب، رئيس النادي، في حديثه للاعبين بعد المباراة أثناء تهنئتهم بالفوز على الترجي».

وأكمل: «سنظل نحترم الترجي ومدربه؛ لأنه فريق ومنافس كبير لنا داخل القارة.. وأنا لا أبحث الآن سوى عن التأهل، ولا أفكر في أي أمجاد شخصية، بل في مصلحة الفريق واسم الأهلي، وعلامته وقيمته وسط القارة التي يجب أن نحافظ عليها من خلال السعي الدائم لتحقيق المزيد من البطولات».

واختتم بيتسو موسيماني تصريحاته، مؤكدا أن الأهلي يستعد بقوة للشوط الثاني أمام الترجي بالقاهرة، في الدور نصف النهائي لدوري الأبطال يوم 26 يونيو الجاري، متمنيا حضور جمهور النادي لمباراة العودة، خاصة أنه متشوق لرويتهم خلف الفريق.

ويستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بعد غد الثلاثاء، في إطار الاستعدادات الخاصة بمباراة العودة أمام الترجي التونسي، في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها السبت المقبل على ملعب الأهلي we والسلام.

وحقق الفريق الأحمر فوزاً على الترجي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

شهدت المباراة قبل بدايتها أعمال شغب من جماهير الترجي، تصدى لها الأمن التونسي، وأطلق القنابل المسيلة للدموع، ليتعرض لاعبو الأهلي للاختناق وتتأخر المباراة ساعة قبل انطلاقها في السابعة مساء.



سجل هدف المباراة محمد شريف في الدقيقة 67، بعدما تسلم تمريرة أليو ديانج السحرية، لينفرد بالمرمى، ويسدد فترتطم بالقائم الأيمن، وترتد الكرة فيضعها مجددًا في المرمى.



قدم الأهلي مباراة كبيرة ونجح في غلق كافة المساحات أمام الترجي، ولاحت له العديد من الفرص التي لو أحسن استغلالها لتضاعفت النتيجة وسهلت كثيرًا من مهمته في مباراة العودة بالقاهرة يوم السبت القادم.