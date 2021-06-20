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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التحريات: لا شبهة جنائية في مصرع ضحايا سيارة كوبري الصف

سيارة فى حادثة -
سيارة فى حادثة - ارشيفية

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، تفاصيل جديدة في مصرع شقيقين ونجل عمهما ، في سقوط سيارة من أعلى كوبري الاخصاص بالصف.

 

وأشارت التحريات، إلى عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وأن السيارة انحرفت بيد قائدها وسقطت من اعلى الكوبري، وتولت الأجهزة الأمنية رفع آثار الحادث من الطريق.

 

ولقى ٣ أشخاص مصرعهم "شقيقين وابن عمهما" في انقلاب سيارتهم من أعلى كوبري الاخصاص بالصف.

 

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا بسقوط سيارة من اعلى كوبري بمدينة الصف ووجود متوفي ومصابين، انتقلت على الفور قوات الامن الى مسرح الواقعة مدعمة بسيارات الاسعاف وتبين سقوط سيارة ملاكي من اعلى كوبري الاخصاص ما ادى لتهشم السيارة تماما ومصرع أحد مستقليها ٢ آخرين وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى.

 

وأفادت التحريات بقيادة اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة ، أنه أثناء سير السيارة الملاكي انحرقت عجلة القيادة بيد قائدها واصطدمت بسور الكوبري وسقطت من أعلاه.

 

وأضافت التحريات ، أن مستقلي السيارة شقيقان ونجل عمهما ، وأن المصابين فارقا الحياة عقب نقلهما للمستشفى متاثرين باصابتهما.

 

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيقات.

الأجهزة الامنية الجيزة مصرع شقيقين ونجل عمهما سقوط سيارة كوبري الاخصاص بالصف شبهة جنائية السيارة غرفة النجدة المستشفى

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