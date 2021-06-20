مكافأة إجادة للاعبي الأهلي بعد الفوز على الترجي

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه بعد الرجوع إلى محمود الخطيب رئيس النادي ورئيس بعثة الفريق في تونس، قرر صرف مكافأة إجادة للاعبين عقب انتهاء لقاء الترجي التونسي، في ذهاب الدور النصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وجاء قرار مدير الكرة بصرف مكافأة إجادة للاعبين بعد الأداء الرجولي والنتيجة الطيبة التي حققها الفريق بالفوز على الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، قادمة من تونس عقب مواجهة الترجي.

ويستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بعد غد، الثلاثاء، في إطار الاستعدادات الخاصة بمباراة العودة أمام الترجي التونسي، في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها السبت المقبل على ملعب الأهلي we والسلام.

وحقق الفريق الأحمر فوزاً على الترجي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء أمس، السبت، على ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

شهدت المباراة قبل بدايتها أعمال شغب من جماهير الترجي، تصدى لها الأمن التونسي، وأطلق القنابل المسيلة للدموع، ليتعرض لاعبو الأهلي للاختناق وتتأخر المباراة ساعة قبل انطلاقها في السابعة مساء.





سجل هدف المباراة محمد شريف في الدقيقة 67، بعدما تسلم تمريرة أليو ديانج السحرية، لينفرد بالمرمى، ويسدد فترتطم بالقائم الأيمن، وترتد الكرة فيضعها مجددًا في المرمى.





وقدم الأهلي مباراة كبيرة ونجح في غلق جميع المساحات أمام الترجي، ولاحت له العديد من الفرص التي لو أحسن استغلالها لتضاعفت النتيجة وسهلت كثيرًا من مهمته في مباراة العودة بالقاهرة يوم السبت القادم.