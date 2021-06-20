عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مكافأة إجادة للاعبي الأهلي بعد الفوز على الترجي

صدى البلد

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه بعد الرجوع إلى محمود الخطيب رئيس النادي ورئيس بعثة الفريق في تونس، قرر صرف مكافأة إجادة للاعبين عقب انتهاء لقاء الترجي التونسي، في ذهاب الدور النصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

 

وجاء قرار مدير الكرة بصرف مكافأة إجادة للاعبين بعد الأداء الرجولي والنتيجة الطيبة التي حققها الفريق بالفوز على الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

وعادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، قادمة من تونس عقب مواجهة الترجي.

 

ويستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بعد غد، الثلاثاء، في إطار الاستعدادات الخاصة بمباراة العودة أمام الترجي التونسي، في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها السبت المقبل على ملعب الأهلي we  والسلام.

 

وحقق الفريق الأحمر فوزاً على الترجي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء أمس، السبت، على ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

شهدت المباراة قبل بدايتها أعمال شغب من جماهير الترجي، تصدى لها الأمن التونسي، وأطلق القنابل المسيلة للدموع، ليتعرض لاعبو الأهلي للاختناق وتتأخر المباراة ساعة قبل انطلاقها في السابعة مساء.



سجل هدف المباراة محمد شريف في الدقيقة 67، بعدما تسلم تمريرة أليو ديانج السحرية، لينفرد بالمرمى، ويسدد فترتطم بالقائم الأيمن، وترتد الكرة فيضعها مجددًا في المرمى. 



وقدم الأهلي مباراة كبيرة ونجح في غلق جميع المساحات أمام الترجي، ولاحت له العديد من الفرص التي لو أحسن استغلالها لتضاعفت النتيجة وسهلت كثيرًا من مهمته في مباراة العودة بالقاهرة يوم السبت القادم.

 

سيد عبدالحفيظ دوري ابطال افريقيا محمود الخطيب محمد شريف

ترشيحاتنا

مدرب الترجي السابق: الأهلي ضمن التأهل بنسبة 70%.. والفريق التونسي قدم أسوأ مبارياته

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد حلول الروح القدس وتقيم صلاة السجدة .. اليوم

خلال لقائه مايا مرسي.. وزير الإنتاج الحربي: المرأة المصرية لعبت دورًا مهمًا في تاريخ الوطن

نجوى إبراهيم: على الدولة تجريم الاغتصاب الزوجي

سمكة السيلاكانث النادرة.. بحجم الإنسان وتتكاثر بعد الخمسين "فيديوجراف"

بقيمة 5000 جنيه.. رسوم التصديق إلكترونيًا مع الوكلاء السعوديين علي بوابة العمرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأجيل دعوى شطب مرتضى منصور من نقابة المحامين

عقوبات مغلظة .. قرار صارم من الكاف ضد الترجي بعد أحداث مباراة الأهلي

لأصحاب عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع.. اشحن أول الشهر بالأسعار الجديدة

الحب مش مضمون.. رامي وحيد: عبلة كامل كلمتني عن الزواج أكثر من أمي..وتركة أبويا الفنية ثقيلة جدا

لمدة 3 أسابيع.. بدء تظلمات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

حارقلك دمك.. ياسمين عبد العزيز تقصف جبهة ريهام حجاج

شاهد.. رد فعل غريب من الشناوي في غرفة ملابس الأهلي بعد مواجهة الترجي

في ذكرى وفاة محمد صديق المنشاوي.. رفض دعوة الرئيس جمال عبد الناصر لإحياء إحدى السهرات.. ونجا من الموت بالسم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة جريئة.. نور الزاهد تستعرض رشاقتها على إنستجرام

بفستان مبهج.. ديانا هشام بإطلالة صيفية تخطف الأنظار

بإطلالة لافتة.. إنجي وجدان تستعرض جمالها على إنستجرام

بفستان لافت .. ليلى أحمد زاهر بإطلالة تكشف عن جمالها

فيديو

فيديوجراف |تزين بأخلاق النهايات.. ارتباط نجوم لم يكتمل بالزواج

فيديوجراف.. ضربة دولية كبرى لـ إثيوبيا وحكومة آبي أحمد

فيديوجراف.. نهاية مأساوية لـ مسجل خطر أعلن بيع المخدرات أونلاين لعلاج كورونا

فيديوجراف| حان الوقت.. ريهام سعيد تعلن إصابتها بـ مرض جديد

المزيد

ساحة رأي

ضد المنطق.. تحت مستوى الرادار

د. سلامة عمر يكتب: الأمانة العلمية فضيلة إنسانية لحفظ حقوق الباحثين

محمد أبوزيد محمد يكتب: محمد حسين يعقوب: الشاهد أم الجاني ؟ 

د. أحمد شندي يكتب: الرئيس السيسي ومصر الحديثة

أحمد سلام يكتب: كان لابد إيداعه في القفص

د. محمد عونى يكتب: الزمالك يستعين بجمهوره لتصحيح المسار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

طه أحمد طه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تجربة التوافق

محمد صلاح الساحه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

#جيل جديد_بإرادة من حديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ