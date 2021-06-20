السجن المشدد 5 سنوات لـ"راعية أغنام" بتهمة قتل سيدة في 15 مايو

السجن المشدد 5 سنوات لـ"راعية أغنام" بتهمة قتل سيدة في 15 مايو
عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، "راعية غنم" بالسجن المشدد 5 سنوات وإلزامها بالمصروفات الجنائية، بتهمة ضرب سيدة حتى الموت في مدينة 15 مايو.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سري مجدي شكري وهاني شحاتة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمة " س .ا راعية غنم" وأخرى سبق الحكم عليها، تهمة ضرب المجنى عليها عمداً بعصى فأحدثتا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، ولم يقصدا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى وفاتها.
وشهد زوج المجنى عليها، أنه علم بإصابة زوجته فنقلها لعلاجها بمستشفى مايو، وبسؤالها قررت له بقيام المتهمين بإحداث إصابتها التى أودت بحياتها لخلافات بينهما بسبب رعى الأغنام.
كما شهد معاون مباحث قسم مايو، بما أقر به زوج المجنى عليها، وقرر أنه قام بضبط المتهمين وأسفرت تحرياته على صحة الواقعة.