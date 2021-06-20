السجن المشدد 5 سنوات لـ"راعية أغنام" بتهمة قتل سيدة في 15 مايو

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، "راعية غنم" بالسجن المشدد 5 سنوات وإلزامها بالمصروفات الجنائية، بتهمة ضرب سيدة حتى الموت في مدينة 15 مايو.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سري مجدي شكري وهاني شحاتة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمة " س .ا راعية غنم" وأخرى سبق الحكم عليها، تهمة ضرب المجنى عليها عمداً بعصى فأحدثتا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، ولم يقصدا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى وفاتها.

وشهد زوج المجنى عليها، أنه علم بإصابة زوجته فنقلها لعلاجها بمستشفى مايو، وبسؤالها قررت له بقيام المتهمين بإحداث إصابتها التى أودت بحياتها لخلافات بينهما بسبب رعى الأغنام.

كما شهد معاون مباحث قسم مايو، بما أقر به زوج المجنى عليها، وقرر أنه قام بضبط المتهمين وأسفرت تحرياته على صحة الواقعة.