معسكر مغلق للأهلي قبل مباراة العودة أمام الترجي

قرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الدخول في معسكر مغلق لمدة ٤٨ ساعة قبل مباراة الإياب في الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا، أمام الترجي التونسي، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل بالقاهرة.

وحرص موسيماني على التنسيق مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة؛ لتحديد معسكر مغلق للفريق قبل لقاء العودة بـ٤٨ ساعة؛ للحفاظ على حالة التركيز لدى اللاعبين، في إطار الاستعداد الخاص بمباراة الإياب أمام الترجي.

وكان بيتسو موسيماني، المدير للأهلي، قد قرر منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ٤٨ ساعة؛ وذلك لتخفيف الحمل التدريبي، ومنح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس عقب خوض الذهاب أمام الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت أمس السبت في تونس.

ومن المقرر أن يستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بعد غدٍ الثلاثاء، في إطار الاستعداد الخاص بمباراة العودة أمام الترجي التونسي .

يذكر أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، وبعد الرجوع إلى محمود الخطيب، رئيس النادي، ورئيس بعثة الفريق في تونس؛ قرر صرف مكافأة إجادة للاعبين بعد النتيجة الإيجابية التي حققها الفريق، أمام الترجي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، قد عادت إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد قادمة من تونس، عقب مواجهة الترجي.

وحقق الفريق الأحمر فوزاً على الترجي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

شهدت المباراة قبل بدايتها أعمال شغب من جماهير الترجي، تصدى لها الأمن التونسي، وأطلق القنابل المسيلة للدموع، ليتعرض لاعبو الأهلي للاختناق وتتأخر المباراة ساعة قبل انطلاقها في السابعة مساء.



سجل هدف المباراة محمد شريف في الدقيقة 67، بعدما تسلم تمريرة أليو ديانج السحرية، لينفرد بالمرمى، ويسدد فترتطم بالقائم الأيمن، وترتد الكرة فيضعها مجددًا في المرمى.



قدم الأهلي مباراة كبيرة ونجح في غلق كافة المساحات أمام الترجي، ولاحت له العديد من الفرص التي لو أحسن استغلالها لتضاعفت النتيجة وسهلت كثيرًا من مهمته في مباراة العودة بالقاهرة يوم السبت القادم.