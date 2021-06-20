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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يستقبل وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. صور

وفد تنسيقية شباب
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في المنيا

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم، وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بديوان عام المحافظة.

ضم وفد تنسيقية الأحزاب كلاً من النائبة، هيام فاروق منسق الزيارة والنائب أحمد فوزي والنائب محمود بدر والنائب أحمد رمزي والنائبة رشا فايز ومن أعضاء التنسيقية كلا من أحمد زهران، إيمان طلعت ، أحمد فتحي ، ومن أعضاء التنسيقية من أبناء محافظة المنيا كلا من سارة أشرف وحسام عطفت.

 

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جاء ذلك بحضور ، متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد احمد المنسي).

وأكد محافظ المنيا خلال اللقاء أن مصر دخلت مرحلة تنمية حقيقية اعتبارا من عام 2014 منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قيادة قطار التنمية والذي لم يتوقف حتى تاريخه ، حيث تشهد محافظة المنيا، إنجازا كبيرا لم تحققه منذ عقود طويلة ، على مستوى كافة القطاعات ، مما ساهم في إحداث نقلة نوعية كبيرة في جميع الخدمات، من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة بجميع مراكز المحافظة، منها ما تم الانتهاء منه وأخرى لا زال العمل يجرى بها.

وأشاد محافظ المنيا بما تحقق من انجازات غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث، وما شهدته من تطوير شامل لبنيتها التحتية ونهضة اقتصادية وعسكرية وتصدي للإرهاب الأسود، مؤكداً أنه خلال هذه السنوات استطاعت قيادة مصر الرشيدة أن تثبت أركان الدولة، وتعيد بناء مؤسساتها الوطنية، وتستعيد مكانتها على المشهد الدولي، وإحداث نهضة تنموية كبرى في جميع ربوع مصر بوجه عام وفي محافظة المنيا على وجه الخصوص.

وأطلع النواب على عدد من المشروعات الخدمية التي تشهدها محافظة المنيا في العديد من المجالات، مشيدين بما تشهده المحافظة من أعمال تطوير ومشروعات متعددة.

كما استعرض المحافظ مع الوفد ،عددا من الملفات الهامة والإنجازات التي تحققت على أرض المحافظة، منها مبادرة حياة كريمة، حيث يستهدف المشروع القومي لتطوير قري الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تطوير 5 مراكز بالمحافظة ، بإجمالي 192 قرية، بـ757 تابع، وتضم ، أبوقرقاص، ملوي، العدوة ومغاغة، وديرمواس بتكلفة تصل تقريباً الى23 مليار جنية، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد، لتحقيق كافة جوانب التنمية المستدامة وتوصيل الخدمات والمرافق لقري الريف المصري، وفقاً لرؤية مصر 2030.

وأضاف " القاضي " أن المحافظة شهدت نهضة تنموية كبري من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة في عدة قطاعات منها  محور سمالوط على النيل، واقامة مشروعات صناعية وزراعية عملاقة، ومنشآت خدمية صحية بثلاثة مراكز هي سمالوط وملوي ودير مواس ، كما استعرض المحافظ ، الملف الصحي وجهود المحافظة في مواجهة جائحة كورونا ، وكذلك ملف التصالح في مخالفات البناء ومنظومة التراخيص الجديدة والمتغيرات المكانية ، والتي تأتي ضمن تنفيذ منظومة التحول الرقمي، التي تنتهجها الدولة المصرية، تماشياً مع رؤية مصر 2030، لتنفيذ استراتيجية بناء مصر الرقمية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واكد المحافظ على ضرورة التكاتف والتعاون بين جميع مؤسسات الدولة لخدمة أبناء المحافظة .

وسيجري وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم جولة تفقدية بعدد من المصانع بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، كما سيزور الوفد مسار العائلة المقدسة بدير جبل الطير . 

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