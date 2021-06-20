سيد عبدالحفيظ يؤكد استمرار الحظر الإعلامي على لاعبي الأهلي

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، استمرار الحظر الإعلامي على لاعبي الفريق خلال الفترة المقبلة، خصوصا أن الأهلي لديه مباراة مهمة أمام الترجي التونسي في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السبت المقبل على ملعب الأهليwe السلام.

وشدد عبدالحفيظ على ضرورة الحفاظ على حالة التركيز لدى لاعبي الأهلي، لاسيما أن التأهل لم يحسم بعد، والفريق فاز في الشوط الأول على الترجي في تونس، ومازال هناك شوط ثان في مباراة العودة بالقاهرة.

ومن المقرر أن يستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بعد غدٍ الثلاثاء في إطار الاستعداد الخاص بمباراة العودة أمام الترجي التونسي.

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني لـ الأهلي، قد قرر إقامة معسكر مغلق للفريق لمدة ٤٨ ساعة؛ للحفاظ على حالة التركيز لدى اللاعبين، في إطار الاستعداد الخاص بمباراة الإياب أمام الترجي، في الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها بالقاهرة يوم السبت المقبل.

وحصل لاعبو الأهلي، بقرار من بيتسو موسيماني على راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ٤٨ ساعة؛ وذلك لتخفيف الحمل التدريبي على اللاعبين، ومنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس، عقب خوض مباراة الذهاب أمام الترجي التونسي، التي أقيمت أمس السبت في تونس.

ومن المقرر أن يستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بعد غدٍ الثلاثاء، في إطار الاستعداد الخاص بمباراة العودة أمام الترجي التونسي .

يذكر أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، وبعد الرجوع إلى محمود الخطيب، رئيس النادي، ورئيس بعثة الفريق في تونس؛ قرر صرف مكافأة إجادة للاعبين بعد النتيجة الإيجابية التي حققها الفريق، أمام الترجي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، قد عادت إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد قادمة من تونس، عقب مواجهة الترجي.

الأهلي والترجي

وحقق الفريق الأحمر فوزاً على الترجي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

شهدت المباراة قبل بدايتها أعمال شغب من جماهير الترجي، تصدى لها الأمن التونسي، وأطلق القنابل المسيلة للدموع، ليتعرض لاعبو الأهلي للاختناق وتتأخر المباراة ساعة قبل انطلاقها في السابعة مساء.



هدف المباراة

سجل هدف المباراة محمد شريف في الدقيقة 67، بعدما تسلم تمريرة أليو ديانج السحرية، لينفرد بالمرمى، ويسدد فترتطم بالقائم الأيمن، وترتد الكرة فيضعها مجددًا في المرمى.



قدم الأهلي مباراة كبيرة ونجح في غلق كافة المساحات أمام الترجي، ولاحت له العديد من الفرص التي لو أحسن استغلالها لتضاعفت النتيجة وسهلت كثيرًا من مهمته في مباراة العودة بالقاهرة يوم السبت القادم.