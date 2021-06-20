في عيد ميلاده.. معلومات عن البطريرك يوسف العبسي بطريرك الروم الكاثوليك

يصادف اليوم الأحد 20 يونيو ميلاد البطريرك يوسف العبسي بطريرك الروم الملكيين بالإسكندرية وأنطاكية وسائر المشرق.

وهو أحد الرموز المسيحية التي ساهمت في رعاية أبناء طائفة الكنيسة حيث مثل طائفة الروم الملكيين في العديد من المحافل واللقاءات الدينية.



ولد البطريرك الروم الملكيين بالعاصمة السورية في 20 يوليو 1946م, وحصل على الليسانس في الفلسفة اللاهوتية من الجامعة اللبنانية ثم أكمل تعليمه الديني والفلسفة اللاهوتية بمعهد القديس بولس الرسول وتخرج من معهد “سانت بول” وكما نال أيضا درجة الدكتوراة الفخرية من جامعة الروح القدس بلبنان، في العلوم والفن والموسيقى الدينية والترانيم.



*تاريخه في الكنيسة:

فِي عام 2001، عين رئيسا للأساقفة في بيروت، و فِي عام 2007 صار النائب البطريركي العام لأبرشية دمشق، ثم فِي عام 2017 جرى انتخابه مطرانا ً الكنيسة الكاثوليك الملكية، بعدما قدم البطريرك السابق جيريجوريوس لحام، استقالته نظرا لظروف صحية تمنعه من الاستمرار في ممارسة مهامه البطريركية.



وأخيرا في عام 2017 صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القرار رقم 645 والذي ينص على تعينيه بطريركا للروم الكاثوليك والممثل القانوني عن الطائفة في مصر، وحصل في ذات العام على الجنسية المصرية.