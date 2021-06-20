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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مبادرة حياة كريمة

حصر نهائي لمستحقي سكن كريم بقري أشمون في المنوفية

اجتماع لحصر سكن كريم
اجتماع لحصر سكن كريم

تابع سامى سرور رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية بعمل الحصر النهائي لجميع المنازل القديمة المستحقة لإعادة التأهيل ضمن مبادرة حياه كريمة بمركز أشمون.

واكد انه تم تشكيل لجنة من ديوان عام محافظة المنوفية ورئاسة مركز ومدينة أشمون وذلك لتختص اللجنة بعمل المعاينات اللازمة علي المنازل القديمة بجميع القري وحصرها والتدقيق الكامل للبيانات الخاصة بها والتأكد من ملكيتها وإن يكون المبني داخل الحيز العمراني مع الإلتزام بمعايير إستحقاق المنازل التي تم تحديدها بمبادرة سكن كريم وهي أن يكون المنزل مكون من دور واحد مبنى من بلوك أو طين ،  وأن يكون الترميم أو إعادة البناء حتمي للمعيشة وعدم ترميمه يهدد أمن وحياه الأسرة ، وعدم وجود سقف للمنزل أو وجود سقف على وشك الإنهيار ، وإلا يكون الهدم حدث بفعل فاعل ، وأن يكون المسكن الوحيد للأسرة والا يكون هناك منزل آخر للأسرة ، وأن يكون المنزل المراد إعادة بنائه ملك الحالة ويوجد ما يثبت ذلك من الوحدة المحلية .

 

كما تقوم اللجنة بحصر كافة الأراضي المملوكة للأوقاف والري والصرف بالتنسيق مع الإدارات المعنية وذلك للاستفادة بها لإنشاء مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بمركز أشمون .

من جانبة أكد سرور أن هذه الأعمال تأتي ضمن مراحل وخطوات إعداد الحصر الشامل والنهائي لتطوير المنازل المستحقة لسكن كريم، وكذا حصر للاراضي الغير مستغلة لإنشاء مشروعات عليها ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بقرى مركز أشمون والتنسيق المشترك بين مختلف القطاعات لضمان سرعة تنفيذ المبادرة الرئاسية " حياة كريمة التي تمس حياة المواطنين بمختلف القطاعات الخدمية لتقديم خدمات أفضل لأهالي القرى وتخفيف العبء عن كاهلهم ورفع مستوى الحياة المعيشية لهم .

 

حياة كريمة محافظة المنوفية سكن كريم مركز اشمون اخبار محافظة المنوفية

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