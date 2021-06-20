تعرف على موعد عودة محمد هاني وبيكهام لتدريبات الأهلي

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن حالة أحمد رمضان بيكهام لاعب الفريق، في تحسن مستمر.



وأوضح الدكتور أحمد أبو عبلة أن بيكهام يخضع لبرنامج تأهيلي في القاهرة لمدة ٣ أيام، قبل العودة للانتظام تدريجيا في التدريبات الجماعية.

ويعاني بيكهام من إصابة بإجهاد خفيف في العضلة الضامة أبعدته عن المشاركة في مباراة الأهلي أمام الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشدد طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن محمد هاني ظهير أيمن الفريق، ينتظم في مران الأهلي الجماعي يوم الثلاثاء المقبل، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة إن محمد هاني يؤدي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، وسوف ينتظم في مران الأهلي بدءا من الثلاثاء المقبل مع عودة الفريق من الراحة السلبية.

وغاب محمد هاني عن مران الأهلي الجماعي خلال الفترة الماضية؛ بسبب إصابته بتمزق في العضلة الأمامية.

كان بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرر منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ٤٨ ساعة، وذلك لتخفيف الحمل التدريبي، ومنح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس عقب مباراة الترجي التونسي في ذهاب الدور النصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت أمس، السبت، في تونس.

ويستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش الثلاثاء المقبل، في إطار الاستعدادات الخاصة بمباراة العودة أمام الترجي التونسي في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل 26 يونيو بالقاهرة.

يذكر أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بعد الرجوع إلى محمود الخطيب، رئيس النادي، ورئيس بعثة الفريق في تونس؛ قرر صرف مكافأة إجادة للاعبين بعد النتيجة الإيجابية التي حققها الفريق، أمام الترجي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، عادت إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، قادمة من تونس، عقب مواجهة الترجي.

وحقق الفريق الأحمر فوزاً على الترجي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء أمس، السبت، على ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت المباراة قبل بدايتها أعمال شغب من جماهير الترجي، تصدى لها الأمن التونسي، وأطلق القنابل المسيلة للدموع، ليتعرض لاعبو الأهلي للاختناق وتتأخر المباراة ساعة قبل انطلاقها في السابعة مساء.





سجل هدف المباراة محمد شريف في الدقيقة 67، بعدما تسلم تمريرة أليو ديانج السحرية، لينفرد بالمرمى، ويسدد فترتطم بالقائم الأيمن، وترتد الكرة فيضعها مجددًا في المرمى.





وقدم الأهلي مباراة كبيرة ونجح في غلق جميع المساحات أمام الترجي، ولاحت له العديد من الفرص التي لو أحسن استغلالها لتضاعفت النتيجة وسهلت كثيرًا من مهمته في مباراة العودة بالقاهرة يوم السبت القادم.