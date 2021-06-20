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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

نجوى إبراهيم: على الدولة تجريم الاغتصاب الزوجي

الاغتصاب الزوجي
الاغتصاب الزوجي

قالت المدير التنفيذي لمؤسسة “إدراك للتنمية والمساواة”، نجوى إبراهيم، إن الموضوع المتعلق "بالاغتصاب الزوجي" ليس جديدا كما يعتقد البعض، وللأسف لا توجد مادة تشريعية تتناوله نظراً لصعوبة الإثبات إلا أن وجد جروح وكدمات لدى الزوجة.

 

الحلول المقترحة 

وأوضحت نجوى إبراهيم، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن أغلب الحالات المتعلقة بقضايا الأسرة ومنها “الاغتصاب الزوجي”  تفضل أن لا تدخل العقوبة في إطار الجناية بل تكون جنحة وأقصاها غرامة، لذلك على الدولة إقامة الدورات تأهيلية وتدريبية “كعلاج” تتناول "العلاقة الزوجية"، وبتالي علي المجلس القومي للأمومة والمرأة الاهتمام بالزيارات المستمرة إذا تم الإبلاغ عن حالات اغتصاب زوجي لتجنب تفكيك الأسرة.

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وأضافت المدير التنفيذي لمؤسسة “إدراك للتنمية والمساواة” أنه بعد كل الدورات النفسية للزوج إذا استمر في الاعتداء على الزوجة، عليها أن تطلب الانفصال سواء كان خلعا أو طلاقا، لأننا “نرفض التجريم”  بكل قوة، لأن المرأة تتأذى وتعاني وتصل حالتها لنزيف وجروح وهذا يسمى “استعباد للمرأة”، وعلى هذا الفعل أن يجرم".

الاغتصاب الزوجي 

المودة والرحمة

وأكدت نجوى إبراهيم أنه على كل المقبلين للزواج الاهتمام بدورات "الإرشاد الزوجي"، التي تتضمن المودة والرحمة بين الزوجين لنجاح واستمرار الأسرة.

 

الاحتفاظ بالخصوصية 

واختتمت المدير التنفيذي لمؤسسة “إدراك للتنمية والمساواة” حديثها قائلة: “نصيحتي لكل زوج وزوجة الاهتمام بالوعي والتثقيف المستمر”، وتابعت: “احتفظوا بالخصوصية بينكم والتعامل بلطف لتجنب قضايا تفكيك الأسرة".

 

طليقة تميم يونس تكشف تعرضها للاغتصاب الزوجي

وكانت ندى عادل طليقة مخرج الإعلانات والمغني تميم يونس، ظهرت في فيديو على "إنستجرام"، وهي تبكي معلنة تعرضها للاغتصاب الزوجي، مشيرة إلى أنها ظلت لفترة تتجنب التحدث في موضوع الاغتصاب الزوجي على الرغم من تلقيها طلبات عديدة بتناول هذه القضية.

 

وقالت ندى عادل إنها تعرضت بشكل شخصي للاعتصاب الزوجي، وإنها منزعجة من عدم توافر قانون في مصر لحماية الزوجة، كذلك هناك بعض الشيوخ يدافعون عن الاغتصاب الزوجي.

 

وأضافت: “فضلت عام كامل مش قادرة أواجهه، ولما واجهته اعتذرلي وطلب مني أضربه عشان أكون أحسن”.

 

وأشارت ندى عادل إلى أن متابعيها طلبوا منها الحديث عن الاغتصاب الزوجي، مؤكدة أن الأمر ليس هينًا بالنسبة لها على الإطلاق، لأنه تجربة شخصية قاسية، كانت تحاول تجنبها.

 

وأوضحت ندى عادل أنها قرأت على بعض المواقع أن الاغتصاب الزوجي لم يكن مجرما في الولايات المتحدة الأمريكية حتى السبعينيات من القرن الماضي لأن الزوج يمتلك زوجته، مؤكدة أنها تأمل تغيير القانون وتجريم الاغتصاب الزوجي. 

الاغتصاب الزوجي العلاقة الزوجية المجلس القومي للأمومة الإرشاد الزوجي تفكيك الأسرة

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