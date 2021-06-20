خلال لقائه مايا مرسي.. وزير الإنتاج الحربي: المرأة المصرية لعبت دورًا مهمًا في تاريخ الوطن

رفع كفاءة وتوريد المستلزمات

شهد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي ، والمجلس القومى للمرآة بشأن تجديد التعاون بين الطرفين فى عدد من المجالات، حيث قام بتوقيع البروتوكول المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفي نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى .

واشار الوزير " مرسى " إلى أن هذا البروتوكول يهدف إلى قيام الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى بتوريد المستلزمات الخاصة للمجلس القومى لرفع كفاءة منشآته، إلى جانب المشاركة فى تنفيذ المشروعات التى يقوم بها المجلس القومى للمرأة وتقديم كافة الاستشارات الهندسية وكذلك توريد المستلزمات اللازمة لتنفيذ المشروعات التى يقوم بها المجلس القومى للمرأة من إقامة محطات الطاقة الشمسية، تدبير المعدات الخفيفة والثقيلة والسيارات والمركبات بجميع أنواعها، الأثاث العادى والمكتبى، الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، شاشات العرض، المستلزمات الطبية اللازمة للمستشفيات والعيادات، عدادات المياه والكهرباء الذكية ومسبوقة الدفع .

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى أن المرأة المصرية لعبت خلال السنوات الماضية دور هام فى تاريخ الوطن مشيراً إلى أن المرأة داخل " الإنتاج الحربى " تمثل ركيزة اساسية .

ومن جانبها أعربت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرآة عن ثقتها فيما تمتلكه وزارة الإنتاج الحربى من مقومات تكنولوجية وفنية، يسعى المجلس للاستفادة منها فى إطار التعاون والتكامل بين أجهزة الدولة المختلفة من أجل تنفيذ مشروعات لصالح خدمة المرأة والمجتمع وبما يحقق الاستفادة من دعم المنتج المصرى والحد من الاستيراد، مؤكدة أن تواجدها اليوم بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى ماهو إلا تأكيد على نجاح التعاون بين المجلس القومى للمرأة ووزارة الإنتاج الحربى والذى بدأ فى أبريل عام 2019 .

وأكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى إطار إستراتيجية العمل بالوزارة وهى التكامل والتعاون مع كافة المؤسسات بالدولة بما يخدم المواطن المصرى فى المقام الأول .