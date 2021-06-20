ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمطروح

محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأحد نتيجة الشهادة الإعدادية بمطروح.



وأكد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه سيتم بعد قليل إعلان أسماء الطلاب الأوائل على مستوى المحافظة بعد اعتمادها من محافظ مطروح.



وأضاف أنه تم مراعاة الدقة العالية في تقدير دراجات الطلاب لافتا أن نتيجة يمكن للطلاب بمطروح التعرف عليها من خلال الرابط:



https://datastudio.google.com/reporting/71738278-5210-46fe-a16a-89cfa14b314d/page/RnsPC