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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الروسي: الحرب ضد فيروس كورونا متواصلة دون توقف

صدى البلد

 قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الحرب ضد جائحة كورونا تتواصل دون توقف على مدار الساعة، ويخوضها من ينقذ المرضى في غرف العناية المركزة وداخل المستشفيات وأفراد، وكذلك فرق الإسعاف التي تتجاوب مع الحالات الطارئة.


جاء ذلك في معرض تهنئة بوتين للعاملين في قطاع الرعاية الصحية في البلاد بعيدهم المهني، الذي يحتفلون به اليوم.


وأضاف بوتين - في كلمة مسجلة منشورة على موقع الكرملين - أن أداء المهمة النبيلة المتمثلة بحماية صحة وحياة الناس، تستوجب القدر الاستثنائي من الرحمة والقدرة على الاستجابة، وفي بعض الأحوال الشجاعة الحقيقية والاستعداد لتعريض الحياة للخطر بغية إنقاذ الآخرين، مذكرا بأن العديد من الموظفين الصحيين يحتفلون بهذا العيد اليوم في أماكن عملهم بسبب استمرار جائحة فيروس كورونا.
وأشاد بوتين بمهنية كافة مكونات نظام الرعاية الصحية في روسيا في تعاملها مع الجائحة الجائحة، مشددا على أن الهدف المشترك يكمن حاليا في تركيز كافة الجهود والطاقات على حماية المواطنين من كورونا وتبعاته، بما يشكل بالدرجة الأولى رفع وتيرة حملة التطعيم في البلاد. 


وتعهد الرئيس الروسي بتحديث نظام الرعاية الصحية على قاعدة تكنولوجية جديدة بهدف ضمان توفير الرعاية الصحية الجيدة للمواطنين في كل مرفق طبي، وتهيئة الظروف اللائقة للعاملين في القطاع الصحي في مدن روسيا والمناطق الريفية.

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