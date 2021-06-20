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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تستعين بمهندسي أبل لتطوير منتجاتها

سامسونج تستعين بمهندسي
سامسونج تستعين بمهندسي آبل لتطوير منتجاتها

كشفت تقارير أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية، قامت بمحادثات مع مهندسين سابقين من شركة أبل الأمريكية، وذلك لتطوير عدد من التقنيات للأجهزة التي تقوم سامسونج بإصدارها بما فيها أجزاء رئيسية في هذه المنتجات.  

 

وحسبما ذكر موقع Phonearena، فإن التسريبات أشارت إلى أن شركة سامسونج تعمل على إنشاء بنية جديدة لتطوير المعالجات الحالية للأجهزة الخاصة بالشركة مثل الهواتف وأجهزة التابلت وكذلك اللاب توب.

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لذلك قامت الشركة بمحادثات مع مهندسي المعالجات السابقين لدى أبل وشركة إي إم دي AMD، الذين عملوا على منتجات مشابهة وذات صلة، بما فى ذلك المعالجات التى يتم تسويقها بمسمى سيليكونات أبل Apple Silicon المصممة باستخدام نوىARM بشكل أساسي، المتواجده فى ساعات آبل الذكية والأيفون والايباد.

 

وقامت شركة كوالكوم الأمريكية في يناير الماضي بدفع 1.4 مليار دولار لإحدى الشركات الجديدة تسمى Nuvia، والتي تم إنشاؤها بواسطة ثلاثة من المهندسين السابقين في أبل، الذين عملوا على مجموعة شرائح A-series، المستخدمة لتشغيل الآيفون والآيباد.

 

وقامت شركة كوالكوم بهذا التعاون من أجل تطوير قدرات الجيل الخامس 5G لشرائح Snapdragon المستخدمة على أجهزة الأندرويد.

 

ومن المتوقع أن يتم استخدام معالجات شركة Nuvia في منتجات كوالكوم التي تساعد في تشغيل الهواتف الرائدة والأجهزة المحمولة الأخرى الخاصة بشركة سامسونج.

 

وذكر عدد من التقارير أن المحادثات بين شركة سامسونح ومهندسي شركة أبل السابقين الذين قاموا بتطوير بنية الشركة قد انتهت تقريبًا.

 

كما كشفت التسريبات أن موظفا سابقا في أبل طالب شركة سامسونج  الحق فى اختيار أعضاء الفريق الذي سيقوم بالعمل لدى الشركة.

 

فيما لم تؤكد التسريبات ما إذا كان مهندسو أبل الذين سيعملون مع شركة سامسونج هم نفس الأشخاص الذين قاموا بتطوير معاجات شركة كوالكوم.

 

وتمتلك شركة سامسونج وحدة خاصة لإنتاج معالجات Exynos الخاصة بها، وكذلك معالجات Snapdragon 888 5nm التي تشغل هواتف أندرويد الحالية، بينما تعتمد معالجات Exynos من سامسونج على أنوية معالجات من ARM. 
 

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