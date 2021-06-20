العثور على جثة طالب جامعي مشنوقاً بجوار محكمة الأسرة بقنا

عثرت أجهزة الأمن بقنا، على جثة طالب جامعى مشنوقاً بجوار محكمة الأسرة ومدرسة قنا الجديدة بمنطقة المساكن.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا، بالعثور على جثة شاب مشنوقاً بمنطقة المساكن بالقرب من محكمة الأسرة.

تبين أن الجثة للطالب محمد عبد الرحيم أحمد 23 عاماً، طالب بجامعة جنوب الوادي، مقيم في مدينة سفاجا.

دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

من جانبها تكثف أجهزة الأمن بقنا، جهودها لكشف ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه وراء الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.