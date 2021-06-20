خبير تغذية : الطعام السريع والسندوتشات الجاهزة تتسبب في زيادة الوزن

قال الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن الشاي الأخضر والقهوة الخضراء يتسببان في سد الشهية، منوها إلى أن كورس الحرق الدبل يعتمد على سد الشهية وتقليص عدد الخلايا الدهنية داخل الجسم.



وأوضح استشاري التغذية العلاجية ، خلال لقائه ببرنامج سفرة وطبلية "، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المتسبب في السمنة هو هرمون الإنسولين، مشددا على أن الحل الأمثل للتخلص من السمنة هو تقليل الطعام.

ولفت إلى أن الطعام السريع و السندوتشات الجاهزة تتسبب مع في زيادة الوزن، نتيجة حصول الجسم على معدل كبير من السعرات الحرارية.



ولفت إلى أن كورس الحرق الدبل يحتوي على مادتين لزيادة معدل الحرق مثل التوت البري الذي يفتت الدهون داخل الجسم، معقبًا: "التوت البري يعمل على تحويل الدهون الوقود للجسم".

وتابع استشاري التغذية العلاجية: "الإنسان إذا قام بحرق كل السعرات الحرارية التي يتناولها فلن يزيد وزنه، وفي حال تناول أطعمة تزيد عن معدل الحرق ففي هذه الحالة سيزيد وزنه، ومن ثم سيصاب بمرض السمنة".

وأشار استشاري التغذية العلاجية إلى أن أمراض الغدة الدرقية وأمراض الاكتئاب تسبب السمنة، ولكن الإنسان الخالي من الأمراض يزداد وزنه رغم ذلك، حيث يدخل سعرات إلى جسمه أكثر من السعرات التي يقوم بحرقها، فهنا يجب عليه أن يسير على نظام غذائي سليم، لحرق تلك الدهون.