محافظة الفيوم : رفع 8 آلاف طن قمامة وإزالة 618 حالة إشغالات متنوعة

خلال الأسبوع الماضي

نظمت محافظة الفيوم حملات مكبرة للنظافة العامة، ورفع الإشغالات بمراكز الفيوم واطسا وسنورس ، خلال الأسبوع الماضي، تمكنت خلالها من رفع 8496 طن قمامة، وإزالة 618 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 926 كشاف إنارة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك رفع الإشغالات والتعديات بمختلف صورها على الطرق بجميع مراكز المحافظة.

وأوضح المحاسب أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، أنه تم تنفيذ حملات مكبرة للنظافة خلال الأسبوع الماضى، أسفرت عن رفع 3000 طن قمامة ومخلفات بناء، بنطاق أحياء وشوارع المدينة والطرق الرئيسية ومداخل القرى والطريق الدائري، مشيرا إلى أنه تم أيضا إزالة 200 حالة إشغالات متنوعة من الشوارع الرئيسية والميادين والطرق العامة بالمدينة والشوارع الجانبية والطرق العمومية بالقرى لتيسير حركة المارة وضبط الشارع.

وأضاف أنه تم تركيب عدد 120 كشاف "ليد" وصيانة 250 كشاف إنارة بالشوارع الداخلية بالاحياء شرق، وغرب، وجنوب، والجون، بالأضافة الى الطرق العمومية بقرى دمو، وكفور النيل، وسيلا، والعزب، فضلاً عن تطوير ميداني المسلة، ودله.

فيما أشار المحاسب خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، إلى أنه تم تنظيم 39 حملة مكبرة للنظافة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 3420 طن قمامة ومخلفات بناء، وإزالة 105 حالة إشغالات متنوعة من الشوارع الرئيسية وقرى المركز، كما تم صيانة 400 كشاف إنارة بشوارع المدينة ومداخل القري.

وكشف المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، أن الحملات أسفرت عن رفع 2076 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 313 حالة إشغالات متنوعة، فضلاً عن تركيب 38 كشاف "ليد" وصيانة 118 كشاف إنارة بمدينة سنورس والطرق السياحية.

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