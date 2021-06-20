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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة صيفية.. ديميت اوزديمير تتألق في احدث ظهور على انستجرام

ديميت أوزديمير
ديميت أوزديمير

شاركت الفنانة التركية “ديميت اوزديمير”، متابعيها بصورة جديدة لها نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات  “إنستجرام”.

 

وظهرت "ديميت اوزديمير” في الصورة بإطلالة صيفية مما أثار إعجاب متابعيها.

 

يذكر أن "ديميت اوزديمير” شاركت في مسلسل منزلي حيث انتهى الموسم الثاني من المسلسل، وشارك في بطولة المسلسل كل من ديميت أوزديمير، وإبراهيم تشيليكول، وعلي أوغوز سينول، وإنجين هيبيلري، وكاظم سنان. 

 

ويروي المسلسل قصة حب مستحيلة تجمع شخصين من عالمين مختلفين تمامًا، ويتفاجأ كلاهما بضغوطات من عائلتهما لكي يتزوجا، ولكن تغلق كل الأبواب أمامهما ليجدا أن قصتهما من المستحيل أن تصل إلى نهايتها السعيدة.

ديميت اوزديمير مسلسل منزلي تركي الفن إطلالة صيفية أحدث ظهور

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