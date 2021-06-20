عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان قصير.. رانيا يوسف تتألق من أحدث ظهور

صدى البلد

نشرت الفنانة رانيا يوسف عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام عدة صور لها.

 

و ظهرت رانيا يوسف فى الصور من حديقة منزلها بفستان قصير و جذاب، مما نال إعجاب متابعيها.

 

يذكر أن الفنانة  رانيا يوسف بدأت تصوير دورها ضمن أحداث الجزء الرابع من  مسلسل الآنسة فرح ، ونشرت عدد من الصور لها من كواليس العمل  عبر صفحتها على إنسجرام.

 

وعلقت “رانيا يوسف ” على الصور قائلة : “ أول يوم تصوير مسلسل الآنسة فرح الجزء الرابع ” .

 

العمل من  بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفه عبد الرسول، وتامر فرج، ومجموعة مميزة من النجوم، تأليف محمود عزت، إخراج أحمد الجندي.

رانيا يوسف Instagram الفنانة رانيا يوسف محمد كيلاني صور مسلسل الآنسة فرح الجزء الرابع حديقة منزل موقع التواصل

ترشيحاتنا

البورصة تخسر 814 مليون جنيه بختام تعاملات اليوم الأحد

في انتظار الحكم.. أصدقاء مودة الأدهم "فتاة التيك توك" يؤازرون صديقتهم بمحكمة الجنايات

بعد أزمة تميم يونس.. قومي المرأة: المؤسسات الدينية لها دور في التوعية بخطورة الاغتصاب الزوجي

وصول أولى الرحلات السياحية من موسكو إلى مطار العقبة الأردني

بعد اتهام تميم يونس بـ الاغتصاب الزوجي.. قومي المرأة: المجتمع ينظر له على أنه مشروع

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بقنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غرامة 3 ملايين جنيه.. عقوبة مخالفة الشركات السياحية لقانون البوابة المصرية للعمرة

بعد تصديق الرئيس.. تحليل مفاجئ بالعمل وغرامة 200 ألف جنيه لـ متعاطي المخدرات

تأجيل دعوى شطب مرتضى منصور من نقابة المحامين

عقوبات مغلظة .. قرار صارم من الكاف ضد الترجي بعد أحداث مباراة الأهلي

الحب مش مضمون.. رامي وحيد: عبلة كامل كلمتني عن الزواج أكثر من أمي..وتركة أبويا الفنية ثقيلة جدا

لأصحاب عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع.. اشحن أول الشهر بالأسعار الجديدة

حارقلك دمك.. ياسمين عبد العزيز تقصف جبهة ريهام حجاج

أحمد حسام ميدو ينشر صورا جديدة من إجازته الصيفية.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الزيتون المخلل .. 5 وصفات مختلفة

صد هجوم بحري| ختام المناورة "رعد- 5" بالمنطقة الشمالية العسكرية.. صور

بإطلالة جريئة.. نور الزاهد تستعرض رشاقتها على إنستجرام

بفستان مبهج.. ديانا هشام بإطلالة صيفية تخطف الأنظار

فيديو

سمكة السيلاكانث النادرة.. بحجم الإنسان وتتكاثر بعد الخمسين "فيديوجراف"

فيديوجراف |تزين بأخلاق النهايات.. ارتباط نجوم لم يكتمل بالزواج

فيديوجراف.. ضربة دولية كبرى لـ إثيوبيا وحكومة آبي أحمد

فيديوجراف.. نهاية مأساوية لـ مسجل خطر أعلن بيع المخدرات أونلاين لعلاج كورونا

المزيد

ساحة رأي

هبة مصطفي تكتب: المصفاه الإلكترونية

ضد المنطق.. تحت مستوى الرادار

د. سلامة عمر يكتب: الأمانة العلمية فضيلة إنسانية لحفظ حقوق الباحثين

محمد أبوزيد محمد يكتب: محمد حسين يعقوب: الشاهد أم الجاني ؟ 

د. أحمد شندي يكتب: الرئيس السيسي ومصر الحديثة

أحمد سلام يكتب: كان لابد إيداعه في القفص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

طه أحمد طه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تجربة التوافق

محمد صلاح الساحه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

#جيل جديد_بإرادة من حديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ