بفستان قصير.. رانيا يوسف تتألق من أحدث ظهور

نشرت الفنانة رانيا يوسف عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام عدة صور لها.

و ظهرت رانيا يوسف فى الصور من حديقة منزلها بفستان قصير و جذاب، مما نال إعجاب متابعيها.

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف بدأت تصوير دورها ضمن أحداث الجزء الرابع من مسلسل الآنسة فرح ، ونشرت عدد من الصور لها من كواليس العمل عبر صفحتها على إنسجرام.

وعلقت “رانيا يوسف ” على الصور قائلة : “ أول يوم تصوير مسلسل الآنسة فرح الجزء الرابع ” .

العمل من بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفه عبد الرسول، وتامر فرج، ومجموعة مميزة من النجوم، تأليف محمود عزت، إخراج أحمد الجندي.