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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

بعد اتهام تميم يونس بـ الاغتصاب الزوجي.. قومي المرأة: المجتمع ينظر له على أنه مشروع

تميم يونس
تميم يونس

تصدر المخرج والمغني تميم يونس الترند وأصبح في دائرة الاتهام  بسبب تصريحات زوجته ندى عادل التى اتهمته بالاغتصاب الزوجى.

 

ورغم انفصال تميم يونس وندى عادل منذ فترة طويلة، إلا أنها قررت بشكل مفاجئ أن تتحدث عن تفاصيل علاقتها الزوجية بـ تميم يونس، وقامت بنشر مقطع فيديو على حسابها الخاص على “إنستجرام”، تفتح فيها النار عليه، وقالت إن قيامها بذلك جاء بناءً على رغبة متابعيها في الحديث عن هذا الأمر وعدم السكوت عنه أكثر من ذلك.  

 

وأضافت ندى عادل أنها تعرضت بشكل شخصي للاغتصاب الزوجي وأنها منزعجة من عدم توافر قانون في مصر لحماية الزوجة، كذلك هناك بعض الشيوخ يدافعون عن الاغتصاب الزوجي، وتابعت: "فضلت عام كامل مش قادرة أواجهه، ولما واجهته اعتذرلي وطلب مني أضربه عشان أكون أحسن".  

 

على صعيد آخر، نفى تميم يونس ما قالته زوجته السابقة بدون الخوض فى تفاصيل، موضحا أنه لن يأخذ أى إجراء قانونى إلا إذا كان هناك تهمة واضحة وصريحة وبعدها سيتصرف بالقانون.

 

المجتمعات المحافظة تنظر للاغتصاب الزوجي على أنه عنف مشروع

 
وفي هذا الشأن، قالت الدكتورة رانيا يحيى عضو المجلس القومي للمرأة، إن تلك القضية مهمة جدًا، وهي عنف مقنن، حيث يعتقد بعض الناس أن الاغتصاب الزوجي عنف مشروع نتيجة الاعتقاد الراسخ بأن الزوجة تكون مستباحة لزجها في كل الأوقات دون أي اعتبار لحاتها النفسية واحتياجاتها ورغباتها، وهو ما يعد قهرا للزوجة.

 

وأوضحت عضو المجلس القومي للمرأة، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الناس في المجتمعات الشرقية المحافظة تنظر للاغتصاب الزوجي باعتباره حقا للزوج وفقا للشرع، وهذا اعتقاد خاطئ ويغفل حق الزوجة.

 

وأكدت الدكتورة رانيا يحيى أن الدراما لها دور كبير في التغيير والتوعية، لأن مشهدا واحد يؤثر بشكل أكبر مما تفعله الندوات والتصريحات والكتب، وذلك لأن الدراما تدخل كل البيوت، مشيدة بالمشهد الذى ظهر فى مسلسل “لعبة نيوتن” فى رمضان الماضى، حيث كشف قضية مسكوت عنها لسنوات.

 

ولفتت عضو المجلس القومي للمرأة إلى أن الإعلام له دور كبير فى التوعية بمثل هذه القضايا الشائكة التى قد تسبب دمارا وهدما لكثير من الأسر المصرية.

 

 

الاغتصاب الزوجي تميم يونس القومى للمرأة المجلس القومى للمرأة الترند ندى عادل

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