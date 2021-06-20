الإسكندرية الأزهرية: لا مشاكل في امتحان الفقه والانشاء للقسم الأدبي

أكدت الإدارة المركزية بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، عدم وجود شكاوى تخص مادتي الفقه، والإنشاء في أول أيام امتحانات القسم الأدبي.

وذكر بيان صادر عن الإدارة اليوم “الأحد،” أن الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية، تفقد لجان الامتحانات بمعهد فتيات القويري، وطاهر القويري، والتي تضم طلاب معهدي بنين القويري، وبنين الورديان، للاطمئنان على سير الامتحانات.

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وأشار البيان إلى تفقد الشيخ خميس محمد، الوكيل الشرعي، لجنة معهد بنين أبوقير، وتضم طلاب معهدي أبوقير، والشيخ محمود أبوالعيون، ولجنة معهد فتيات سيدي بشر، وتضم طالبات معهدي: فتيات سيدي بشر، وفتيات السيوف، وتزامن ذلك مع متابعة الدكتور عصام القاضي مدير عام غدارة الجودة بقطاع المعاهد الأزهرية لسير الامتحانات بلجنة بنين أبوقير؛ للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات.

وشدد رئيس الإدارة المركزية بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، على التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، واتخاذ كافة التدابير الصحية؛ للمحافظة على أمن وسلامة الجميع.

وأكد على التشديد على عدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان سواء مع الطلاب أو أي من المشاركين في أعمال الامتحانات، والتأكد من التزام الجميع بارتداء الكمامات، والتطهير والتعقيم المستمر للجان، وقياس درجة الحرارة للجميع قبل الدخول للجان، وتوفير المناخ الملائم لأداء الطلاب لامتحانهم مع منع الغش بكافة صوره وأشكاله بكل الطرق والوسائل، والاطمئنان على مستوى الامتحان، ومطابقته للمناهج المقررة.

ورافق رئيس الإدارة المركزية بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، خلال الجولة، كلا من محمود جمال مدير أمن المنطقة، والوكيل الشرعي أحمد البرجي مدير مكتب الوافدين.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الادبي يوم الثلاثاء 22 يونيو، الامتحان في مادة النحو وتبدأ اللجنة في الساعة التاسعة صباحا وتنتهي في الساعة الحادية عشر صباحا، ويوم الخميس الموافق 24 يونيو، يؤدي الطلاب الامتحان في مادة البلاغة، وتبدأ لجنة الامتحان في الساعة التاسعة صباحا وتنتهي في الساعة الحادية عشر، ويوم الأحد 27 يونيو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة القرآن الكريم، وفي يوم الثلاثاء الموافق 29 يونيو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الحديث، ويوم الأحد الموافق 4 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الجغرافيا للمبصرين فقط، وتبدأ اللجنة في الساعة التاسعة صباحا وتنتهي في الساعة 12 ظهرا، ويوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة التوحيد، وفي يوم الخميس الموافق 8 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الفلسفة والمنطقة. أما في يوم الأحد 11 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، وفي يوم الثلاثاء 13 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الصرف، وفي يوم الخميس 15 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة التفسير.

وفي يوم الإثنين 26 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة التاريخ، ويوم الأربعاء 28 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية، وفي يوم السبت الموافق 31 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الأدب والنصوص والمطالعة.

ويمتحن الطلاب المبصرون شفويا في القرآن الكريم والحديث، ويمتحن الطلاب المكفوفون، في المواد المقررة عليهم تحريريا إضافة إلى القرآن الكريم والقراءات واللغة الأجنبية الأولى والثانية شفويا فقط، والحديث شفويا، إضافة إلى الحديث تحريريا. ويعفى الطلاب المكفوفون من أداء الامتحان في مادة الجغرافيا، وتنتهي جميع أعمال الامتحانات بما فيها الامتحان الشفوي بانتهاء الامتحان التحريري.