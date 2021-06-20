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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقيب المحامين يحذر النقابات الفرعية من فرض رسوم جديدة على الأعضاء

صدى البلد

أصدر رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بشأن تلقيه بعض الشكاوى من المحامين بخصوص فرض النقابات الفرعية رسومًا تحت مسميات مختلفة دون أن تكون في القانون أو بأوامر النقابة العامة.


وجاء نص القرار كالتالي: " بعد الإطلاع على قانون المحاماة وبعد ما تلقينا من شكاوى بعض الزملاء أن بعض النقابات الفرعية تفرض رسومًا تحت مسميات مختلفة دون أن تكون في القانون أو بأوامر النقابة العامة، قررنا إنه لا يجوز للنقابات الفرعية تقرير رسوم جديدة أو زيادة المقرر منها تحت أي مسميات إلاَّ بالرجوع للنقابة العامة وصدور قرار منها بذلك علي أن يتولى الأمين العام إخطار النقابات الفرعية بذلك وينشر على موقع النقابة العامة ليحيط به الجميع.

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