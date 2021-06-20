بعد أزمة تميم يونس.. قومي المرأة: المؤسسات الدينية لها دور في التوعية بخطورة الاغتصاب الزوجي

تصدر المخرج والمغني تميم يونس الترند وأصبح في دائرة الاتهام بسبب تصريحات زوجته ندى عادل التى اتهمته بالاغتصاب الزوجى.

ورغم انفصال تميم يونس وندى عادل منذ فترة طويلة، إلا أنها قررت بشكل مفاجئ أن تتحدث عن تفاصيل علاقتها الزوجية بـ تميم يونس، وقامت بنشر مقطع فيديو على حسابها الخاص على “إنستجرام”، تفتح فيها النار عليه، وقالت إن قيامها بذلك جاء بناءً على رغبة متابعيها في الحديث عن هذا الأمر وعدم السكوت عنه أكثر من ذلك.

وأضافت ندى عادل أنها تعرضت بشكل شخصي للاغتصاب الزوجي وأنها منزعجة من عدم توافر قانون في مصر لحماية الزوجة، كذلك هناك بعض الشيوخ يدافعون عن الاغتصاب الزوجي، وتابعت: "فضلت عام كامل مش قادرة أواجهه، ولما واجهته اعتذرلي وطلب مني أضربه عشان أكون أحسن".

على صعيد آخر، نفى تميم يونس ما قالته زوجته السابقة بدون الخوض فى تفاصيل، موضحا أنه لن يأخذ أى إجراء قانونى إلا إذا كان هناك تهمة واضحة وصريحة وبعدها سيتصرف بالقانون.

دور المؤسسات الدينية كبير في التوعية من خطورة "الاغتصاب الزوجي"

وحول هذا الشأن، قالت الدكتورة ريهام إمبابي عضو لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، إن للدراما دورا كبيرا فى فتح مثل هذه القضايا الشائكة، لافتة إلى أن اللجنة رصدت حلقة مسلسل "لعبة نيوتن" التى تناولت المشهد الذى احتوى على الاغتصاب الزوجى فى رمضان الماضى، واعتبرت هذا عنفا موجها للمرأة.

وأوضحت الدكتورة ريهام إمبابي أنه لا يوجد قانون يجرم تلك الظاهرة، لدرجة أن هناك سيدات وصلت بهن المعاناة للذهاب إلى أطباء نفسيين للتخلص من آثار تلك الجريمة التى لا يستطعن الحديث عنها حتى مع أقرب الناس.

وأكدت عضو لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، أن الدراما لها دور كبيرة في زيادة الوعي داخل البيوت، بجانب الدور الكبير للمؤسسات الدينية في نشر الوعي بخطورة هذه القضايا عن طريق الواعظين والخطب في المساجد والكنائس، حيث يجب توضيح حقيقة المودة والرحمة في الزواج.

وأضافت الدكتورة ريهام إمبابي أن المجتمعات الشرقية تصبح بها مثل هذه القضايا مسكوتا عنها، والبعض لديه فهم خاطئ للزواج، لذلك لا بد من فتح هذا الملف الذى يضر بالأسرة المصرية.