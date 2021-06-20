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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عمان.. إخماد حريق شب في حشائش بولاية طاقة

عمان
عمان

تمكنت فرق الإطفاء بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة ظفار فى عمان من إخماد حريق شب في حشائش بمنطقة حنين بولاية طاقة، دون تسجيل إصابات، وذلك وفقا لما ذكرته الشبيبة.

وكانت فى وقت سابق قررت سلطنة عمان  منع حركة الأفراد والمركبات وإغلاق جميع الأماكن العامة والأنشطة التجارية من الساعة الثامنة مساءً وحتى الرابعة صباحا، وذلك اعتبارا من مساء يوم اليوم الأحد الموافق 20 يونيو وحتى إشعار آخر.

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وأوضحت وكالة الأنباء العمانية أن اللجنة العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) تابعت تطورات الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسبل الحدّ من انتشارها، في ضوء ما تشهده من ارتفاع كبير في أعداد الإصابات والوفيات.

وأكدت اللجنة أن جميع مؤسسات القطاع الصحّي وعلى رأسها وزارة الصحّة، مستمرة في تنفيذ الخطة الوطنيّة للتحصين ضد كورونا حسب المراحل والفئات المستهدفة المحددة، داعية جميع المستهدفين إلى المُبادرة للتحصين لحماية لأنفسهم وأفراد أسرهم مجتمعهم من الإصابة بالفيروس.

إدارة الدفاع المدني والإسعاف عمان محافظة ظفار حشائش بمنطقة حنين بولاية طاقة سلطنة عمان

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