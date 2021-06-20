نقيب المحامين يشكر رئيس مجلس الدولة ونائبه على التعاون المثمر في توريد أتعاب المحاماة

وجه رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ـ الشكر إلى السيد المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، والسيد المستشار طه محمد عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة، على التعاون المثمر مع نقابة المحامين، وذلك بعد توريد مبلغ وقدره 30 مليون جنيه؛ من مستحقات نقابة المحامين المحصلة من تاريخ 01/10/2020 حتى 01/04/2021.

وجدير بالذكر أن نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، كان قد أعلن عن توريد مجلس الدولة لثلاثين مليون جنيه من أتعاب المحاماة.

وقال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «بشرى لزملائي وأبنائي وصلني الآن من مجلس الدولة ثلاثون مليون جنيه أتعاب محاماة».