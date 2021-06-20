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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خبير تغذية: الأحماض الدهنية غير المشبعة تسد الأوعية الدموية وتسبب أمراض الضغط والقلب

الدكتور أكرم غانم،
الدكتور أكرم غانم، استشارى تغذية

 

قال الدكتور أكرم غانم، استشارى تغذية،  إن أوميجا 3 يشمل على الأحماض الدهنية غير المشبعة، والتى تزيل الأحماض الضارة والتى تتخلق من الأكل، ولكن زيت كبد الحوت لابد من تناوله لأنه يزيل الأحماض الضارة .

وأضاف، خلال استضافته ببرنامج سفرة وطبلية والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن المكملات الغذائية مصدر طبيعي لزيت كبد الحوت ويحتوى على فيتامين أ ، د ، واوميجا 3 ، والذى يعد مصدرا غنيا بالكالسيوم والفيتامينات والأحماض الدهنية.


وأشار إلى أن  الأحماض الدهنية الغير مشبعة تسد الأوعية الدموية  وتسبب الضغط والقلب، والسكر والكوليسترول وتسبب الجلطة فى بعض الحالات، لافتا إلى أن زيت كبد الحوت مفيد لمحاربة الزهايمر.


يذكر أن زيت كبد الحوت مصدرًا غنيًا بفيتامين أ، وفيتامين د، وأحماض أوميجا 3 الدهنيّة، لذا قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ بعض فوائد زيت كبد الحوت.


أحماض أوميجا 3 الدهنية: يُساعد الحمض الدهني أوميجا 3 على تقليل خطر الإصابة بمشاكل القلب، مثل تشكُّل جلطات الدم، وتراكم الدهون الثلاثيّة في الدم، كما تُساهم في التقليل من خطر الإصابة بتصلّب الشرايين، وارتفاع ضغط الدم وحمايه القلب، والأوعية الدمويّة؛ لامتلاكها خصائص مُضادة للالتهابات، كما أنها تُساهم في التقليل من أمراض الشرايين التاجية.


فيتامين أ: يُعدّ فيتامين أ من الفيتامينات التي تدعم صحة الجهاز المناعي، ونموّ العظام، ويُعدُّ مُهمًّا أيضًا للرؤية الليلية، والنموّ الخلوي، ولتحسين وظائف الخصيتين والمبيض.


فيتامين د: حيثُ يُساهم فيتامين د في تعزيز امتصاص الكالسيوم في الأمعاء، بالإضافة إلى أنّه يُساعد على الحفاظ على مستوى الكالسيوم والفوسفات في الدم ، والمُساعدة على نمو الخلايا، وتحسين وظائف الجهاز العصبي العضلي، والجهاز المناعي، بالإضافة إلى دوره كمُضاد للالتهابات ومضاد للاكتئاب.
 

 

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