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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لجنة الفكر القانوني تعقد اجتماعها الأول بالنقابة العامة للمحامين

اجتماع لجنة المحامين
اجتماع لجنة المحامين

 

عقدت لجنة الفكر القانوني بالنقابة العامة للمحامين، برئاسة الأستاذ محمد راضي مسعود عضو مجلس النقابة العامة، ومقرر اللجنة، اجتماعها الأول أمس السبت، بقاعة اجتماعات أعضاء المجلس بالنقابة العامة برمسيس، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

قال  محمد راضي مسعود عضو مجلس النقابة العامة ـ مقرر لجنة الفكر القانوني ـ إن الاجتماع كان مثمرًا للغاية بحضور الأستاذ عمر هريدي وكيل نقابة المحامين، والأستاذ عماد عويان، والأستاذ جمال شمس الدين من نقابة جنوب الجيزة، والأستاذ كريم بهنساوي من نقابة شمال الجيزة، والأستاذ سامح ميريت من نقابة جنوب القليوبية، والأستاذ محمود تفاح من نقابة جنوب الشرقية، إلى جانب لفيف من السادة المحامين والمحاميات المهتمين بالفكر القانوني.

وأضاف «راضي»، أن أعضاء اللجنة قرروا عقد اجتماع شهري بصفة دورية؛ على أن يكون أول خميس من كل شهر، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، مشيرًا إلى أن اللجنة تسعى إلى الحث على زيادة الوعي القانوني والثقافي بين شباب المحامين.

وأكد مقرر اللجنة، أنه بعد نهاية الاجتماع خرجوا بتوصيات أهمها وهي اللامركزية في العمل الفكري، بحيث يتواجد في كل نقابة فرعية برعاية النقابة العامة، موضحًا أنه سوف تقام ورش تدريبية ومحاضرات وندوات تثقيفية، إلى جانب إمداد شباب المحامين بالإصدارات القانونية المحدثة وفقًا لأخر تعديل في القوانين، وذلك تحت رعاية الأستاذ رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ـ والأستاذ محمد راضي مسعود مقرر اللجنة.

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