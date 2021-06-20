الفقي وعثمان وعبد المقصود يشهدون مراسم تشغيل قسم جديد لعلاج مرضى الإدمان بسوهاج

فى إطار حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ، ورئيس مجلس إدارة الصندوق على توفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان بالمحافظات المختلفة ، شهد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج ‬، وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعىُ - ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ، والدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة اليوم الأحد، تشغيل قسم جديد للخط الساخن " 16023"، لعلاج مرضى الإدمان بمستشفى سوهاج للصحة النفسية ، يتضمن 36 سرير لتقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ليصل إجمالي عدد المراكز العلاجية التابعة والشريكة مع الخط الساخن إلى 27 مركز فى 17 محافظة، بحضور كل من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

‫واستعرض عمرو ‬‪عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعىُ - ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى في الوضع الراهن ، لمشكلة التعاطى فى محافظة سوهاج ، وفقا لنتائج المسح القومي الشامل عام 2020 ، والذي كشف بأن تعاطى الأدوية والمواد المخدرة بالمحافظة، جاء بنسبة 12% منهم 5% يتعاطون بشكل متقطع و7% يتعاطون بشكل منتظم ، وأن أكثر المواد المخدرة انتشارا الحشيش بنسبه 89.2 % والترامادول 15.4% والبانجو 10.2% والأيفون 6.7% وابيتريل 2.6% واستروكس1.0% ونسبة التعاطي المتعدد " تعاطى لأكثر من مادة مخدرة " 20%.

وفيما يتعلق بتنفيذ البرامج التوعوية وأنشطة الوقاية بمحافظة سوهاج ، أوضح "عثمان " أنه خلال الفترة من شهر مارس 2021 ، وحتى الآن تم افتتاح "بيت التطوع " بجامعة سوهاج وتنفيذ برامج لتوعية الطلاب بأضرار تعاطى المخدرات على مدار الترم الثاني من العام الدراسى الجارىً ، حيث استهدفت 5000 طالب وطالبة ، لحمايتهم من الوقوع فى براثن الإدمان، وكذلك دورة تدريبية تضم 250 قيادة شبابية جامعية لضمهم لمتطوعي الصندوق ومشاركاتهم في تنفيذ خطة عمل الصندوق بالمحافظة .

وتابع عثمان: "كذلك تنفيذ برنامج لتوعية الشباب والأسر بعدد 25 مركز شباب ، باستهداف حوالي 2400 شاب وأسرهم وتدريب 111 رائدة ريفية ، وتدريب 150 شاب وفتاة من مختلف مراكز المحافظة بالتعاون مع الشباب والرياضة من خلال 4 ورش عمل كذلك تدريب 70 أخصائي نفسي واجتماعي بالتعاون مع التربية والتعليم وتنفيذ 12 لقاء بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار باستهداف حوالي 1500 شخص من مدرسين محو الأمية



كما تم تنفيذ ندوة بالتعاون مع مديرية الزراعة ، حول التوعية بأضرار الإدمان باستهداف عدد 150 موظف وفلاح وتنفيذ عدد 4 مبادرات ميدانية بمدينة ومركز سوهاج استهدفت حوالي 3000 مواطن وسائق للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات، كما تم الكشف على 7,657 موظف بالجهاز الإداري بالمحافظة ، بنسبة حالات إيجابية 2.9 % ، ويتم إيقاف الموظف الذى يثبت تعاطيه للمواد المخدرة عن العمل ، وإحالته إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، كذلك تم الكشف على 2,302 سائق حافلة مدرسية بنسبة حالات إيجابية 7% ، كما تم الكشف أيضا على 869 سائق بكمائن المرور بنسبة حالات إيجابية 2.9% ، ويتم تحرير محاضر وإحالتها الى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

وأشار "عمرو عثمان"، إلى أن الخط الساخن لعلاج الإدمان بالصندوق تلقى 1758 طلب علاجي من أبناء محافظة سوهاج خلال الفترة من "1 يناير 2020 وحتى الآن "، ولذلك تم التنسيق مع الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة لبدء تشغيل فرع جديد للخط الساخن من خلال إشراف طبي من الأمانة العامة للصحة النفسية ، ويضم 36 سرير بالحجز الداخلي "12 آسرة لسحب المخدر، و24 سرير للتأهيل"، بالإضافة إلي غرفة اجتماعات للتأهيل النفسي والإجتماعي "علاج جمعي "وصالة طعام، وصالة تأهيل رياضي تشمل " تنس طاولة وبرامج ترفيهية "، وملعب كرة خماسي بالإضافة إلي "2" عيادة خارجية ،ومن المتوقع أن يستفيد من الخدمات العلاجية بهذا المركز ما يقرب من 5000 مريض إدمان سنوياً من أبناء محافظتي سوهاج وقنا ، وذلك علي مستوي العيادات الخارجية والحجز الداخلي.