السيسي تبنى أفكارها..من هي غادة والي زوجة حسن أبو الروس؟.. فيديو جراف

تصدر اسم مصممة الجرافيك الشابة غادة والي محرك البحث جوجل منذ إعلان زواجها من الممثل حسن أبو الروس، وإقامة حفل زفافهما بحديقة ترفيهية بحضور عدد من نجوم الفن.

غادة والي زوجة حسن أبو الروس

ويبحث الجمهور عن غادة والي التي كان خبر زواجها من حسن أبو الروس مفاجأة غير معلن عنها، وشهد حفل زفافهما عددا من الفقرات الترفيهية مثل ارتياد الألعاب في الملاهي.

مصممة الجرافيك غادة والي

وغادة والي هي مصممة جرافيك عالمية اختيرت ضمن أفضل مصممي الجرافيك في العالم في 2017 وتبلغ من العمر 32 عامًا.

غادة والي ضمن أكثر الشخصيات المؤثرة

غادة والي زوجة حسن أبوالروس اختارتها مجلة فوربس العالمية من قبل، لتكون من أكثر الشخصيات المؤثرة في العالم تحت سن الثلاثين لعام 2017، وهي أصغر متحدثة عربية في Ted Global.

غادة والي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي

احتفت مصر بغادة والي من قبل بعد مشاركتها أمام الرئيس السيسي في منتدى شباب العالم وتقديمها أفكارا واعدة تبناها الرئيس السيسي ، وكلّف مجلس الوزراء بتبني فكرتها لتنشيط السياحة في الأقصر باستخدام رسوم من عهد القدماء المصريين.

وأوضحت غادة والي في عرضها أمام الرئيس السيسي كيفية استخدام الجرافيك والاستعانة به في توثيق التراث المصري وتطوير مناهج التعليم.

وقالت غادة والي في لقاء تلفزيوني إنها تحب الرسم وترسم بالطعام والصلصة والمواد الطبيعية، وهي خريجة الجامعة الألمانية.

وقدمت والي على منحة ساعدتها على السفر إلى إيطاليا، والحصول على ماجستير، وفازت زوجة حسن أبوالروس من قبل بالعديد من الجوائز العالمية في تخصصها.

زواج غادة والي وحسن أبو الروس

واحتفل الممثل حسن أبو الروس أمس السبت بزواجه من غادة والي مصممة الجرافيك العالمية، والتقط مع عروسه صور الزفاف بحديقة “زيد بارك”.

ونشر الفنان عمر السعيد على حسابه بتطبيق إنستجرام الصور الأولى للعروسين حسن أبو الروس وغادة والي أثناء التقاط فوتو سيشن الفرح، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حتى الآن.

وارتدى حسن أبو الروس بدلة غير معتادة ، فيما ظهر أصدقاؤه عمر السعيد وسامح كمال بأطقم حمراء.

وللمزيد حول غادة والي مصممة الجرافيك زوجة حسن أبوالروس وتفاصيل زواجهما ومشاركتها في منتدى شباب العالم شاهد الفيديوجراف التالي: