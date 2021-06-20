"القومي للمرأة" يكشف تفاصيل تدشين أول مدينة صديقة للسيدات بدمياط.. فيديو

قالت الدكتورة أمل عبد المنعم مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، على خلفية تدشين مدينة صديقة للنساء في دمياط، أن دمياط من المحافظات التي يعمل بها السيدات بنسبة كبيرة ويتميز رجالها بحرفة الصيد.

وأضافت الدكتورة أمل عبد المنعم، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "السفيرة عزيزة" والمذاع على فضائية "دي إم سي"، أن المدينة تهدف لفتح أنشطة جديدة بفكر اقتصادي جديد، معقبة أن المدينة بدأت بالفعل في تدريب عدد من السيدات على حرف مختلفة والسعي وراء تصدير منتجاتهم.

ولفتت إلى أن المنطقة تتميز بأماكن لرعاية أطفال السيدات وتعليمهم حرف يدوية إلى جانب أنشطة ثقافية، متابعة أن المدينة تضم معارض للسيدات لعرض أعمالهم.

وأشارت إلي أن المنطقة متعددة الأغراض وشهدت دراسة مستوفية قبل إطلاقها وتجهيزها بهذا الشكل المتعدد الأغراض.

وعن تفاصيل الإنضمام لها، أوضحت أن السيدات الراغبات بالتقديم في المدينة أن تتوجه لفرع المجلس بدمياط والتواصل مع القائمين على المشروع.