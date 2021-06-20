جمال قرين يكتب: 7 سنوات من العرق والدم

يقينى أن الفترة العصيبة التى مرت على مصر بعد تولى جماعة الإخوان الإرهابية للحكم برئاسة محمد مرسى العياط كانت من أصعب وأسوأ اللحظات على بلادى سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا .. ولولا عناية الله ووحدة المصريين ووعيهم بأهداف الجماعة لتعرض الوطن لمصائب وكوارث ربما استمرت لعقود ..

ثمة دول كبيرة تهاوت من حولنا بسبب الأفكار السوداوية المتطرفة لهذه العصابات التى ترتدى قناعا زائفا وتتمسح بالدين فى مظاهر وأشكال مختلفة ماأنزل الله بها من سلطان .. وفى النهاية نكتشف أنهم يحوزون مزارع هنا وهناك ويجمعون ملايين الدولارات ويزيفون وعى البسطاء من الناس مستخدمين الدين أداة ووسيلة للتربح والكسب الحرام والدين منهم براء ..

مامن شك أن هذه الأيام التى مرت على الوطن العزيز كانت مثل الكابوس المخيف ولكن إرادة الله حفظت هذا البلد العظيم من مصير مجهول فكانت ثورة 30يونيو المباركة التى استردت مصر من بين مخالب هؤلاء القتلة تجار الدين والدم بفضل قوة وصلابة جيش مصر العظيم الذى حمى الوطن وحافظ على إرثه التاريخى والحضارى والثقافى منذ أكثر من 7ٱلاف عام ..

ودفع من أجل ذلك مئات الأرواح من خيرة أبنائه وكذلك من أبناء الشرطة الباسلة لتنعم مصر بالأمن والأمان والاستقرار ..

واستطاع الرئيس عبد الفتاح السيسى ايضا خلال السنوات ال 7 الماضية أن يسابق الزمن من أجل انقاذ الاقتصاد المصرى من حالته السيئة والمنكمشة الى وضع أفضل وكان لذلك أكبر الأثر فى جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع القطاع الخاص على العمل والانتاج . بالاضافة لإنشائه العديد من المشروعات التنموية سواء مايتعلق بالبنية التحتية وإصلاح مرفق الكهرباء الذى كان حاله ومنذ عهد مبارك لايسر "عدو ولاحبيب"

فقام بإنشاء العديد من محطات توليد الكهرباء وأكبر شاهد على هذا الانجاز محطة بنى سويف العملاقة والتى تعتبر أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهربائية فى الشرق الاوسط .

بالاضافة طبعا لحفر قناة السويس الجديدة وانشاء مدينة الجلالة والعلمين والعاصمة الجديدة علاوة على تشييد ملايين الوحدات السكنية بطول البلاد وعرضها للطبقتين الفقيرة والمتوسطة وأخيرا المبادرة العظيمة "حياة كريمة" والتى تستهدف تطوير الريف المصرى وتحديث 5000قرية بتوابعها تقريبا..

ناهيك عن حملة 100مليون صحة التى استهدفت ملايين المصريين المصابين بفيروس C اللعين الذى كان علاجه ضربا من المستحيل واليوم تواصل وزارة الصحة جهودها الحثيثة لتلقيح جميع المصريين لمواجهة خطر كورونا ..علاوة على شق ٱلاف الكيلو مترات من الطرق وبناء الجسور والمحاور الرئيسية لربط جميع محافظات الجمهورية ببعضها ..

بصراحة المشروعات التنموية التى شهدتها البلاد خلال السنوات ال 7من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى كثيرة جدا و لايمكن حصرها فى مقال واحد وانما تحتاج لمقالات عديدة واذا حدثتك عن الاقتصاد ستتعجب كيف زادت معدلات النمو بطريقة هائلة !

وهذا الملف مهم جدا لانه يؤثر تأثيرا مباشرا على حياة الناس .

فقد تراجعت كل جوانب الحياة الاقتصادية خلال سنوات ماقبل 2013 ولكن بعد سنوات قليلة تبدلت الصورة تماما وحققت مصر معدلات متزايدة من النمو وصلت لما يقرب من 6٪ قبل تأثيرات كورونا كما استعاد الاحتياطى النقدى وضعه وانخفضت نسبة البطالة من 13,4الى 7,5٪ عام 2019 ونقصت معدلات التضخم مما يزيد من 3٪ الى نحو 5٪ فى 2020 وارتكز برنامج الاصلاح الاقتصادى على 3محاور أهمها تحقيق مؤشرات الاقتصاد الكلى

والاصلاحات الهيكلية فى مجال الصناعة والاستثمار والتصدير

وكذلك البرامج الاجتماعية الأكثر كفاءة لحماية الطبقات الاكثر فقرا ..كما أولت الدولة أهمية كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومجال ريادة الاعمال من اجل دفع الشباب للعمل الحر وتأسيس الشركات .. ففى مجال التنمية العمرانية تمت إعادة إنشاء البنية الاساسية فى مجال الطرق ومياه الشرب والصرف الصحى وغيرها وتحولت البلاد الى ورشة عمل كبرى من العلمين شمالا الى اسوان جنوبا وسيناء والجلالة والعاصمة الجديدة شرقا مع التطوير المستمر فى جميع مدن وقرى مصر ..

وللحديث بقية مع المزيد من الانجازات الاخرى .. تحيا مصر