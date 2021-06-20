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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بشكرك علي كل الذكريات الحلوة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة لوالدها الراحل

سمير غانم
سمير غانم

وجهت النجمة دنيا سمير غانم، رسالة إلى والدها النجم الكبير الراحل سمير غانم، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل اصور والفيديوهات "انستجرام".
 
وقالت دنيا سمير غانم، في منشورها: " كل سنة وانت طيب يا أجمل أب ورجل في العالم
بحبك أوي وبشكرك علي كل الذكريات الحلوة اللي شفناها معاك، كلها حب و ضحك و دلع و سعادة و حنية و طيبة و اهتمام و تشجيع.. بحبك أوي ❤️ربنا يرحمك و يسعدك يا بابي".
 

ومازالت الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز تخضع للعلاج منذ بداية مايو الماضي، وذلك إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

 

سمير غانم فيروس كورونا المستجد موقع التواصل الاجتماعي الراحل سمير غانم دنيا سمير عيد الأب

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