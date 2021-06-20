بشكرك علي كل الذكريات الحلوة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة لوالدها الراحل

وجهت النجمة دنيا سمير غانم، رسالة إلى والدها النجم الكبير الراحل سمير غانم، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل اصور والفيديوهات "انستجرام".



وقالت دنيا سمير غانم، في منشورها: " كل سنة وانت طيب يا أجمل أب ورجل في العالم

بحبك أوي وبشكرك علي كل الذكريات الحلوة اللي شفناها معاك، كلها حب و ضحك و دلع و سعادة و حنية و طيبة و اهتمام و تشجيع.. بحبك أوي ❤️ربنا يرحمك و يسعدك يا بابي".



ومازالت الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز تخضع للعلاج منذ بداية مايو الماضي، وذلك إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.