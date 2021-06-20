تشكيل منتخب مصر في مواجهة النيجر بافتتاح كأس العرب للشباب

أعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر تشكيلة منتخب شباب الفراعنة لمواجهة منتخب النيجر فى مباراة الافتتاح لبطولة كأس العرب للشباب.

جاء تشكيل منتخب مصر للشباب على النحو التالي:

أحمد إبراهيم حارس مرمى، وعبد الرحمن صميدة وطارق أمين وعيد الرحمن ابو حمدة وكريم حسن واحمد زكي ومحمد عبد النبي وماجد عبد الرحمن واحمد عبد الحميد وخالد عوض وبلال عبد الجليل.

وضم تشكيل منتخب النيجر للمباراة كلا من: فان نهور حارس مرمى ، بابا محمد وصالح مسعود وصالح سميلا وإبراهيم جابر وموسى ابراهيم وسليمان سينا وعبدو محمد وساما عبد الراشد وأحمد مصطفى وجبريل عثمان.

واستقبل اليوم أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بمقر الاتحاد فى الجزيرة رجاء الله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم.

وأكد الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم أن زيارته لمقر الاتحاد المصري بمثابة شكر عملي على ما قدمه الاتحاد المصري من مساعدات لنجاح تنظيم كأس العرب للشباب التي تنطلق اليوم بالقاهرة.

من جانبه رحب أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري بضيوف مصر والأشقاء في الاتحاد العربي مؤكدًا على التزام الاتحاد المصري بسياسة مصر الثابتة نحو الأشقاء.

واضاف الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم : كل امكانات الاتحاد المصري مسخرة للمساهمة في نجاح البطولة العربية وتقديم دليل جديد على جدارة مصر التنظيمية للمحافل الرياضية.

وتنطلق اليوم الأحد منافسات النسخة السابعة لكأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم بالقاهرة وتستمر حتى السادس من يوليو المقبل.

ويستعرض صدى البلد أبرز المعلومات عن بطولة كأس العرب للمنتخبات الشباب.

١٦ منتخبا

تشهد النسخة السابعة مشاركة 16 منتخباً، موزعة على أربعة مجموعات.

جاءت الأربع مجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: مصر - النيجر - موريتانيا - الجزائر.

المجموعة الثانية: المغرب - طاجيكستان - الإمارات - جيبوتي.

المجموعة الثالثة: السنغال - لبنان - العراق - جزر القمر.

المجموعة الرابعة: تونس - اليمن - السعودية –أوزبكستان.

٤ ملاعب

تقام مباريات البطولة على ملاعب استاد القاهرة الدولي وبتروسبورت والمقاولون العرب بالإضافة إلى ملعب الكلية الحربية.

مباراة الافتتاح

يخوض منتخب مصر للشباب بقيادة محمود حابر المباراة الافتتاحية للبطولة على استاد القاهرة الدولي، حين يواجه النيجر في الرابعة عصر اليوم الاحد ضمن المجموعة الأولى.

وفي السابعة مساءً ، يلتقي منتخبا موريتانيا والجزائر في ختام الجولة الأولى من نفس المجموعة.

وفي المجموعة الثانية، يلتقي غدا الاثنين أيضا منتخب المغرب مع طاجيكستان في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، على استاد المقاولون العرب، قبل مباراة الإمارات وجيبوتي على نفس الملعب في السابعة مساءً.

رئاسة لجنة الحكام

اختار الاتحاد العربي لكرة القدم جمال الغندور الخبير التحكيمي لرئاسة لجنة الحكام فى بطولة كأس العرب للمنتخبات الشباب.

ثنائي مصرى

اختارت لجنة الحكام لبطولة كأس العرب للمنتخبات الشباب برئاسة جمال الغندور ثنائي مصرى ضمن الاطقم التحكيمية لإدارة منافسات البطولة.

وضمت قائمة ثنائي التحكيم المصري كل من : الحكم الدولى محمد معروف والحكم المساعد تحسين ابوالسادات.