عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

فتح الله فوزى: الشركات المصرية قادرة على تصدير الخدمات الاستشارية لأفريقيا

حركة التشييد و البناء
حركة التشييد و البناء

أكد فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الدولة تحتاج خلال الفترة القادمة، بالتزامن مع اهتمامها بالاتجاه نحو أفريقيا، إلى الاهتمام بعملية تصدير الاستشارات الهندسية للقارة السمراء.

 

وقال فتح الله فوزى، خلال اجتماع لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين تحت عنوان "فرص تصدير الخدمات الاستشارية للقارة الأفريقية"، عبر الفيديو كونفرانس، اليوم الأحد، إنه على مكاتب التمثيل التجارى مد مكاتب الاستشارات المصرية بالتفاصيل واحتياجات السوق وفرص المشروعات التى تحتاج إلى تأهيل من قبل المكاتب الاستشارية. 

 

وأضاف رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قطاع العقارات، خاصة الاستشارات الهندسية، يشهد دائما تطورا مستمرا فى ظل التقدم العلمى وكثرة عدد المعارض الإقليمية والعالمية، والتى تعد فرصة جيدة لتبادل الخبرات والأفكار المختلفة.

 

وشدد فتح الله فوزى على ضرورة إزاله جميع المعوقات التى يعانى منها القطاع، خاصة تطوير مهاراتها ورفع مستوى العنصر البشرى بها، بالإضافة إلى الاطلاع على كل جديد بالمجال لمواكبة التغيرات والإلمام بكل الأفكار.

 

ولفت رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد بالجمعية، إلى أهمية المشاركة فى المعارض الخارجية، والتعاون مع شركات أجنبية فى تنفيذ مشروعات والقيام بجولات فى البلاد الرائدة فى هذا المجال للاستفادة من خبراتها.

 

وأوضح فتح الله فوزى أن شركات الاستشارات المصرية قادرة على المنافسة أفريقيا وعالميا لما تمتلكه من مهارات وخبرات متراكمة، بالإضافة إلى سابقة أعمال بالدول الأفريقية.

 

وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد بالجمعية، إلى أن الشركات المصرية اقتحمت السوق الأفريقية فى كل القطاعات، خاصة قطاع التشييد والبناء والمقاولات، بالإضافة لى قطاع الاستشارات الهندسية، متوقعا زيادة حجم أعمالها خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع نمو حجم التنمية وزيادة عدد المشروعات سواء فى مصر أو فى الخارج.

فتح الله فوزى لجنة التشييد جمعية رجال الأعمال المصريين السوق الإفريقى رجال الأعمال

موضوعات متعلقة

ثروات الأغنياء في هذه الدول ستنمو بمعدلات ضخمة

ترشيحاتنا

الأرصاد: غدا أول أيام فصل الصيف.. وهذه درجات الحرارة والرطوبة المتوقعة

عيوب الأضحية .. العوراء والعرجاء 13 عيبا تجعل الذبيحة غير صالحة

تشكيل إيطاليا أمام ويلز في يورو 2020

4 عقد كروية لـ كريستيانو رونالدو.. تعرف عليهم

وزير الخارجية الماليزي: اجتماع اليوم تاريخي بين مصر وماليزيا.. وسنبدأ حقبة جديدة على مستوى العلاقات الثنائية

دعاء الشفاء لنفسي قصير مكتوب.. 9 أدعية تخصلك من المرض وأوجاعه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من "الأوقاف" بشأن صلاة عيد الأضحى المبارك

بعد تصديق الرئيس.. تحليل مفاجئ بالعمل وغرامة 200 ألف جنيه لـ متعاطي المخدرات

غرامة 3 ملايين جنيه.. عقوبة مخالفة الشركات السياحية لقانون البوابة المصرية للعمرة

عقوبات مغلظة .. قرار صارم من الكاف ضد الترجي بعد أحداث مباراة الأهلي

تأجيل دعوى شطب مرتضى منصور من نقابة المحامين

الحب مش مضمون.. رامي وحيد: عبلة كامل كلمتني عن الزواج أكثر من أمي..وتركة أبويا الفنية ثقيلة جدا

وفاة المنتج والمخرج هاني جرجس فوزى

لأصحاب عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع.. اشحن أول الشهر بالأسعار الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عيد الأب 2021 .. سر إعلانه وطرق الإحتفال به

طريقة عمل الزيتون المخلل .. 5 وصفات مختلفة

صد هجوم بحري| ختام المناورة "رعد- 5" بالمنطقة الشمالية العسكرية.. صور

بإطلالة جريئة.. نور الزاهد تستعرض رشاقتها على إنستجرام

فيديو

سمكة السيلاكانث النادرة.. بحجم الإنسان وتتكاثر بعد الخمسين "فيديوجراف"

فيديوجراف |تزين بأخلاق النهايات.. ارتباط نجوم لم يكتمل بالزواج

فيديوجراف.. ضربة دولية كبرى لـ إثيوبيا وحكومة آبي أحمد

فيديوجراف.. نهاية مأساوية لـ مسجل خطر أعلن بيع المخدرات أونلاين لعلاج كورونا

المزيد

ساحة رأي

غادة جابر تكتب: دبلوماسية مصرية قوية في 7 سنوات رغم التحديات

هبة مصطفي تكتب: المصفاه الإلكترونية

ضد المنطق.. تحت مستوى الرادار

د. سلامة عمر يكتب: الأمانة العلمية فضيلة إنسانية لحفظ حقوق الباحثين

محمد أبوزيد محمد يكتب: محمد حسين يعقوب: الشاهد أم الجاني ؟ 

د. أحمد شندي يكتب: الرئيس السيسي ومصر الحديثة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

طه أحمد طه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تجربة التوافق

اﻟﻤﺰﻳﺪ