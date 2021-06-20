فتح الله فوزى: الشركات المصرية قادرة على تصدير الخدمات الاستشارية لأفريقيا

أكد فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الدولة تحتاج خلال الفترة القادمة، بالتزامن مع اهتمامها بالاتجاه نحو أفريقيا، إلى الاهتمام بعملية تصدير الاستشارات الهندسية للقارة السمراء.

وقال فتح الله فوزى، خلال اجتماع لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين تحت عنوان "فرص تصدير الخدمات الاستشارية للقارة الأفريقية"، عبر الفيديو كونفرانس، اليوم الأحد، إنه على مكاتب التمثيل التجارى مد مكاتب الاستشارات المصرية بالتفاصيل واحتياجات السوق وفرص المشروعات التى تحتاج إلى تأهيل من قبل المكاتب الاستشارية.

وأضاف رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قطاع العقارات، خاصة الاستشارات الهندسية، يشهد دائما تطورا مستمرا فى ظل التقدم العلمى وكثرة عدد المعارض الإقليمية والعالمية، والتى تعد فرصة جيدة لتبادل الخبرات والأفكار المختلفة.

وشدد فتح الله فوزى على ضرورة إزاله جميع المعوقات التى يعانى منها القطاع، خاصة تطوير مهاراتها ورفع مستوى العنصر البشرى بها، بالإضافة إلى الاطلاع على كل جديد بالمجال لمواكبة التغيرات والإلمام بكل الأفكار.

ولفت رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد بالجمعية، إلى أهمية المشاركة فى المعارض الخارجية، والتعاون مع شركات أجنبية فى تنفيذ مشروعات والقيام بجولات فى البلاد الرائدة فى هذا المجال للاستفادة من خبراتها.

وأوضح فتح الله فوزى أن شركات الاستشارات المصرية قادرة على المنافسة أفريقيا وعالميا لما تمتلكه من مهارات وخبرات متراكمة، بالإضافة إلى سابقة أعمال بالدول الأفريقية.

وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد بالجمعية، إلى أن الشركات المصرية اقتحمت السوق الأفريقية فى كل القطاعات، خاصة قطاع التشييد والبناء والمقاولات، بالإضافة لى قطاع الاستشارات الهندسية، متوقعا زيادة حجم أعمالها خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع نمو حجم التنمية وزيادة عدد المشروعات سواء فى مصر أو فى الخارج.