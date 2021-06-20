أخبار التكنولوجيا.. احذف فورا تطبيق الخرائط Google Maps على آيفون..وتقنية جديدة من جوجل للعثور على الهاتف المفقود
نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها.
لمستخدمي آيفون.. احذف فورا تطبيق الخرائط Google Maps لهذه الأسباب
حذرت تقارير مستخدمي هواتف آيفون من الإبقاء على تطبيق الخرائط Google Maps المملوك لشركة جوجل، والقيام بحذفه، واستخدام تطبيق Apple Maps الخاص بشركة آبل.
سامسونج تستعين بمهندسي أبل لتطوير منتجاتها
كشفت تقارير أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية، قامت بمحادثات مع مهندسين سابقين من شركة أبل الأمريكية، وذلك لتطوير عدد من التقنيات للأجهزة التي تقوم سامسونج بإصدارها بما فيها أجزاء رئيسية في هذه المنتجات.
جوجل تطور برنامجا يقيس لون البشرة لمنع التحيز العنصري
كشفت تقارير أن شركة جوجل الأمريكية تعمل على تطوير تقنية بديلة للتقنية التقليدية المستخدمة في التصنيف الرقمي لقياس درجات لون البشرة، في محاولة لمنع التحيز العنصري من الشركات في المنتجات.
تعرف على تقنية جوجل الجديدة للعثور على الهاتف المفقود
أعلنت شركة جوجل عن تطويرها لميزة "find my device"، للعثور على الأجهزة المفقودة لجميع هواتف أندرويد.
ثغرة خطيرة في هواتف آيفون تعطل شبكة الواي فاي نهائيا.. تفاصيل
حذر عدد من خبراء الأمن الإلكتروني من ثغرة خطيرة في نظام تشغيل iOS من شركة آبل الأمريكية والذي تعمل به هواتف آيفون، حيث تؤدي الثغرة إلى كسر حماية شبكة الواي الفاي.