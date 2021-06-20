عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. احذف فورا تطبيق الخرائط Google Maps على آيفون..وتقنية جديدة من جوجل للعثور على الهاتف المفقود

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها.

 

لمستخدمي آيفون.. احذف فورا تطبيق الخرائط Google Maps لهذه الأسباب


حذرت تقارير مستخدمي هواتف آيفون من الإبقاء على تطبيق الخرائط Google Maps المملوك لشركة جوجل، والقيام بحذفه، واستخدام تطبيق  Apple Maps الخاص بشركة آبل.

 

سامسونج تستعين بمهندسي أبل لتطوير منتجاتها


كشفت تقارير أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية، قامت بمحادثات مع مهندسين سابقين من شركة أبل الأمريكية، وذلك لتطوير عدد من التقنيات للأجهزة التي تقوم سامسونج بإصدارها بما فيها أجزاء رئيسية في هذه المنتجات.  

 

جوجل تطور برنامجا يقيس لون البشرة لمنع التحيز العنصري


كشفت تقارير أن شركة جوجل الأمريكية تعمل على تطوير تقنية بديلة للتقنية التقليدية المستخدمة في التصنيف الرقمي لقياس درجات لون البشرة، في محاولة لمنع التحيز العنصري من الشركات في المنتجات.  

 

تعرف على تقنية جوجل الجديدة للعثور على الهاتف المفقود


أعلنت شركة جوجل عن تطويرها لميزة "find my device"، للعثور على الأجهزة المفقودة لجميع هواتف أندرويد.

 

ثغرة خطيرة في هواتف آيفون تعطل شبكة الواي فاي نهائيا.. تفاصيل


حذر عدد من خبراء الأمن الإلكتروني من ثغرة خطيرة في نظام تشغيل iOS من شركة آبل الأمريكية والذي تعمل به هواتف آيفون، حيث تؤدي الثغرة إلى كسر حماية شبكة الواي الفاي.

 

 

أخبار التكنولوجيا تطبيق الخرائط Google Maps آيفون جوجل الهاتف المفقود سامسونج آبل

ترشيحاتنا

بالاسم ورقم الجلوس .. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية في القليوبية

"واشنطن بوست": سلسلة أزمات كارثية تهدد انتخابات إثيوبيا

طبيب: سلالة دلتا أسرع انتشارا من نظائرها لسلالات كورونا بنسبة 60%

الأزهر: اللاجئون يعيشون أزمات مضاعفة وعلى المجتمع الدولي دعمهم

الأزهر: اللاجئون يعيشون أزمات مضاعفة وعلى المجتمع الدولي دعمهم وحمايتهم

خالد قمر يكشف حقيقة رحيله عن الاتحاد السكندري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من "الأوقاف" بشأن صلاة عيد الأضحى المبارك

الحب مش مضمون.. رامي وحيد: عبلة كامل كلمتني عن الزواج أكثر من أمي..وتركة أبويا الفنية ثقيلة جدا

عقوبات مغلظة .. قرار صارم من الكاف ضد الترجي بعد أحداث مباراة الأهلي

صدمة لـ إكرامي .. مفاجأة في تشكيل بيراميدز أمام الرجاء المغربي

بعد تصديق الرئيس.. تحليل مفاجئ بالعمل وغرامة 200 ألف جنيه لـ متعاطي المخدرات

للاطمئنان على صحته.. عماد متعب يستعد للسفر إلى أوروبا في رحلة علاجية

شريف دسوقي يبدأ أولى خطوات العودة للتمثيل

تأجيل دعوى شطب مرتضى منصور من نقابة المحامين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عيد الأب 2021 .. سر إعلانه وطرق الإحتفال به

طريقة عمل الزيتون المخلل .. 5 وصفات مختلفة

صد هجوم بحري| ختام المناورة "رعد- 5" بالمنطقة الشمالية العسكرية.. صور

بإطلالة جريئة.. نور الزاهد تستعرض رشاقتها على إنستجرام

فيديو

في يومهم العالمي.. ماذا قال الرئيس السيسي عن اللاجئين إلى مصر؟ "فيديوجراف"

سمكة السيلاكانث النادرة.. بحجم الإنسان وتتكاثر بعد الخمسين "فيديوجراف"

فيديوجراف |تزين بأخلاق النهايات.. ارتباط نجوم لم يكتمل بالزواج

فيديوجراف.. ضربة دولية كبرى لـ إثيوبيا وحكومة آبي أحمد

المزيد

ساحة رأي

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

غادة جابر تكتب: دبلوماسية مصرية قوية في 7 سنوات رغم التحديات

هبة مصطفي تكتب: المصفاه الإلكترونية

ضد المنطق.. تحت مستوى الرادار

د. سلامة عمر يكتب: الأمانة العلمية فضيلة إنسانية لحفظ حقوق الباحثين

محمد أبوزيد محمد يكتب: محمد حسين يعقوب: الشاهد أم الجاني ؟ 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

طه أحمد طه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تجربة التوافق

اﻟﻤﺰﻳﺪ