إدارة بايدن تستعد لفرض عقوبات جديدة على روسيا

قال جاك سوليفان، مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن للأمن القومي، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تستعد لفرض عقوبات جديدة على روسيا، على خلفية اتهامها بمحاولة تسميم المعارض الروسي اليكسي نافالني.

وذكر سوليفان في تصريحات لشبكة "سي إن إن" بعد 4 أيام من قمة الرئيسين الأمريكي والروسي فلاديمير بوتين في جنيف "نحن في صدد إعداد رزمة أخرى من العقوبات التي ستطبق في هذا الوضع".

وتابع "من المهم أن يفهم الجميع أننا فرضنا عقوبات على روسيا بعد تسميم أليكسي نافالني. ونحن نعد حزمة أخرى من العقوبات التي سيتم فرضها أيضا بسبب ذلك".

وتعد تلك المرة هي الأولى التي تتحدث الإدارة الأمريكية عن عزمها فرض عقوبات جديدة على موسكو منذ انتهاء القمة الأخيرة بين الرئيسين بوتين وبايدن في جنيف.

وأعلنت واشنطن في وقت سابق، سلسة عقوبات تستهدف روسيا، تشمل طرد 10 دبلوماسيين روس وحظرا على البنوك الأمريكية لشراء ديون مباشرة صادرة عن هذا البلد بعد 14 يونيو.