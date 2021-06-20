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رئيس التحرير
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محافظات

رئيس طاقة النواب: إحلال الغاز الطبيعي للمركبات بديلاً نظيفاً وآمناً واقتصادياً للمواطنين

طارق الملا وزير البترول
طارق الملا وزير البترول وحسام عوض الله رئيس طاقة النواب

أكد النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة التوسع في إنشاء محطات التزود بطاقة الغاز الطبيعي للسيارات على الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية،  وتسهيل وصول هذه الخدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية وذلك في تصريحات صحفية له على هامش إفتتاح إحدى محطات الوقود بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول ومحافظ الجيزة.

 

 

وأشار رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أن الحكومة تسعى جاهدة للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي،  تنفيذًا للمبادرة الرئاسية بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات،  من خلال البرامج الطموح لإحلال السيارات القديمة وتحويل السيارات للعمل بالغاز. 

 

 

وتابع عوض الله، أن استخدام الغاز الطبيعي له آثارًا إيجابية في الحد من انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة، ويعد الغاز الطبيعي للمركبات بديلاً نظيفاً وآمناً واقتصادياً للمواطنين.

 

وافتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء مجدى أنور رئيس الشركة الوطنية للطرق، بحضور النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، والنائب عبدالخالق عياد رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي (كارجاس – شيل اوت) طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

 

كما تفقد وزير البترول المحطة الجديدة (غازتك -شيل اوت)، والجاري الإعداد لتشغيلها للجمهور خلال الفترة القريبة المقبلة، حيث تأتي المحطتان الجديدتان لخدمة مرتادي طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي علي جانبيه من مستخدمي الغاز الطبيعى بالسيارات.

 

وتعد نموذجا لتكامل قطاع البترول والشركة الوطنية للطرق في تقديم خدمات متميزة للمواطنين من خلال استثمار محطات شيل اوت للوقود السائل في إقامة محطات للتموين بالغاز الطبيعي، الأمر الذي يتيح للمواطن محطة متكاملة تضم مختلف أنواع الوقود .

 

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول، خلال الافتتاح أن مشروعات اقامة محطات تموين وتحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعى في توسع مستمر بمختلف المحافظات تنفيذا للمشروع القومى فى إطار المبادرة الرئاسية لدعم التوسع باستخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات .


وأشار إلى أن افتتاح محطات جديدة للغاز على طريق حيوى مثل طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى والبدء فى إقامتها خارج نطاق المدن يأتي تأكيدا على الانتشار المستمر لتلك الخدمة والإقبال عليها واسهاماً فى التيسير على المواطنين من مستخدميها عند ارتياد الطرق السريعة .

الغاز الطبيعى رئيس لجنة الطاقة مجلس النواب الرئيس السيسي محطات التزود بطاقة الغاز

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