شاهد.. محافظ أسوان يكشف جهود الدولة في تطبيق الإجراءات الاحترازية

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية على التزام الجميع وخاصة المدن السياحية بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وخاصة بعد عودة السياحة الروسية، معقبا : "نعلم تماما مدى أهمية الإجراءات الاحترازية داخل محافظة أسوان".



وأضاف "محافظ أسوان"، خلال حواره عبر زوم في برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بى سى مصر 2"، "تم اتخاذ العديد العديد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، سواء كان على المستوي المجتمع المدني أو على مستوي جميع القطاعات الخاصة بالحكومة.

وأشار "أشرف عطية"، إلى أنه يطمئن جميع أهالي محافظة أسوان، باهتمامهم في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، للسيطرة على فيروس كورونا اللعين، كاشفا أنه يوجد العديد من القوافل التي تمر داخل القرى، وخاصة القرى الأكثر احتياجا والبعيدة أيضا عن المدن، مضيفا أن تلك القرى هي التي كانت تؤثر بالسلب على مشكلة كورونا في باقي محافظة أسوان.

وأوضح محافظ أسوان، أن المجلس القومي بالمرأة وباقي الأجهزة التي توجد بالمحافظة تعمل علي رفع الوعي لدي جميع المواطنين، حيث أن قامت الرائدات الريفيات بالوصول إلى المنازل، حتي يقوموا بتوجيه أهالي المحافظة في كافة الجهات.

وأكد محافظ أسوان، أنه يوجد اجراءات احترازية في جميع أرجاء المحافظة على أعلي مستوي، حيث أن مديرية الصحة قامت بكامل واجبها في السيطرة على تطبيق الإجراءات ونشر الوعي بين المواطنين، كما أنه يتم انعقاد لجنة للبحث عن المخاطر الموجودة الخاصة بكورونا من كل أسبوع، حيث أن يتواجد كلا من رئيس مجلس الأمن ورئيس جامعة أسوان والمعنين في مجال الصحة في هذا الإجتماع.

وأردف "عطية"، إلى أن تم تفعيل مصنع لأنابيب الأكسجين داخل المنطقة الصناعية، بعد أن تم توقفه لفترة كبيرة، وذلك لصالح تلك الجائحة.

