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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستشار الأمن القومي الأمريكي: نتفاوض الآن حول العقوبات التي سترفع عن إيران

مستشار الأمن القومي الأمريكي: نتفاوض الآن حول العقوبات التي سترفع عن إيران

صدى البلد

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الأحد، إن الخلافات ما زالت قائمة بين إيران والقوى العالمية في محادثات إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأضاف سوليفان في تصريحات لشبكة "آيه.بي.سي نيوز" الأمريكية: "يجري التفاوض في فيينا حاليا بشأن أي العقوبات سترفع عن إيران".

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وتابع المسؤول الأمريكي: "لا تزال هناك مسافة معقولة لقطع بعض القضايا الرئيسية، بما في ذلك العقوبات والالتزامات النووية التي يتعين على إيران أن تتعهد بها"، مضيفا أن السؤال عن أي عقوبات على إيران كان من المقرر رفعه لا يزال قيد المناقشة.

وأشار سوليفان في سياق آخر إلى أن الأشهر المقبلة ستحدد طبيعة العلاقة مع موسكو وإن كانت مستقرة ويمكن التنبؤ بها.

 

مستشار الأمن القومي الأمريكي ايران الاتفاق النووي فيينا موسكو

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