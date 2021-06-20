محمد جمال بطل للفيلم الروائي القصير «الأول و الأخير»

اختار المخرج علي البشبيشي، الفنان الشاب محمد جمال بسيوني ليكون بطلا لاحداث فيلمه الروائي القصير "الأول و الأخير "، علي ان ينطلق تصويره منتصف يوليو القادم.

وأكد بسيوني في بيان صحفي، انه سعيد بالاشتراك في التجربة والتعاون مع البشبيشي الذي يقوم بمهمة الإخراج، مؤكدا انه متحمس للغايه للعمل الذي دخل تحضيراته الاخيره منذ ايام قليله.

واشار بسيوني، ان العمل سيكون بمثابه تجربة خفيفه، لعده تجارب اخري واعمال روائيه اخري، خاصه بعد تفوق الاعمال المصرية القصيرة والمستقله في المهرجانات الدوليه والتي كان اخرها جائزه مهرجان كان لافصل فيلم قصير او السعغه الذهبية والتي حصل عليها فيلم "ستاشر" للمخرج سامح علاء.

وتمني بسيوني أن يقدم الفيلم حاله جيده للمشاهدين وان يعلم كل من يشاهده مقدار المواهب الشبابية التي يتمتع بها الفنانين المستقلين في مصر والوطن العربي دون أي اعتبارات أخرى .

وتدور قصه العمل في إطار إجتماعي درامي يناقش بعض مشاكل النساء في عالمنا العربي سواء المرأه المتزوجه أو العزباء، علي ان يلقي الضوء بشكل مشابه للواقع علي كافة أساليب المعاناة التي تواجهها عدد كبير من الفتيات.

فيلم "الاول والاخير" يعتبر مشروع مشترك من نوعية الأفلام القصيرة التي من المنتظر أن يعرض في كل مهرجانات الأفلام في مصر بدايةً ثم في المهرجانات العالمية.

الجدير ذكره أن مخرج العمل علي البشبيشي الذي يشارك في عده مشاهد بالعمل، قد قام ببناء الديكورات الخاصة بالعمل، التى ستضمن أغلب مشاهد الفيلم بالإضافة إلى المشاهد الخارجية .