180 مليون جنيه لتطوير العشوائيات بمدينة قنا

بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات

ناقش اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، الموقف النهائى لخطة تطوير المناطق غير المخططة بالمحافظة، خلال اجتماع موسع بديوان عام المحافظة.



جاء ذلك بحضور حازم عمر، نائب محافظ قنا، و المهندس تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس زكريا عبدالحميد، وكيل وزارة الكهرباء، والمهندس محمد نبيل، مدير عام مديرية الطرق والنقل، والدكتور عرفة محمود، مدير وحدة تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



أنهى محافظ قنا، خلال الاجتماع، بعض التحديات الخاصة بمد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى فى المناطق المستهدفة، و وجه مسئولى إدارة الشئون القانونية بإعداد صيغة بروتوكول تعاون لتوقيعة فيما بين وحدة تطوير المناطق العشوائية، وشركات مياه الشرب والصرف الصحى، والكهرباء، والغاز الطبيعى، للبدء فى تنفيذ خطة تطوير تلك المناطق فى أسرع وقت ممكن.

و أكد محافظ قنا، أن المحافظة حريصة على تذليل أى عقبات قد تعترض تنفيذ المشروع تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية بشأن القضاء علي العشوائيات وخلق مجتمعات عمرانية جديدة تحقق طموحات المواطن وإحداث نقلة نوعية وحضرية في نمط الحياة العمرانية.



وأوضح الداودي، أن المرحلة الأولى تستهدف تطوير خمس مناطق غير مخططة بمدينة قنا تضم " عزبة سعيد، الدقيني، مركز شباب الكنوز، المنشية ،عزبة خليفة، الزبيدي و الحصواية، العبابدة، الحاكم العسكري".

و أشار الداودى، إلى أن التكلفة المقترحة لتطوير تلك المناطق تصل إلى 180 مليون جنيه بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات، بهدف رفع كفاءة البنية التحتية للمرافق مثل مياه الشرب و الصرف الصحى، ورصف الطرق، و أعمدة الإنارة، و أعمال التشجير و دهان واجهات المنازل لتكون مناطق عمرانية نموذجية بما يتماشى مع توجه الدولة لتطوير المناطق العشوائية، و توفير الحياة الآمنة والكريمة لأهالى تلك المناطق.

محافظ قنا يناقش خطة تطوير العشوائيات

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