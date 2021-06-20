‏موسيماني : تاريخ مواجهات الأهلي والترجي يؤكد أننا لم نصعد للمباراة النهائية | شاهد

نشر الإعلامى أحمد شوبير تدوينة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ”.

وكتب شوبير " ‏موسيماني المدير الفني للأهلي :

تاريخ مواجهات الأهلي والترجي يؤكد أننا لم نصعد للمباراة النهائية، سنظل نحترم الترجي ومدربه، لأنه فريق كبير ومنافس ".

وحقق فريق الأهلي، فوزا على نظيره فريق الترجي بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت على ملعب حمادي العقربي برادس فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا ليخوض الفريقان مباراة الإياب فى القاهرة يوم السبت القادم.

وحرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الذي يترأس بعثة فريق الكرة في تونس، على تهنئة اللاعبين في غرفة الملابس، عقب انتهاء مباراة الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وأثنى الخطيب على الأداء المميز الذي قدمه اللاعبون في المباراة، مشيدًا بالروح القتالية العالية في مواجهة أمس.

كما طالب الخطيب اللاعبين بالتركيز في مباراة العودة بالقاهرة، التي وصفها بالشوط الثاني، من أجل حسم بطاقة التأهل إلى الدور النهائي بالبطولة.