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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخيراً ستتاح لعملاء المصارف.. بيتكوين تتوغل بقوة داخل بنوك أمريكا

ارشيفية
ارشيفية

لأول مرة، سيتمكن عملاء بعض البنوك الأميركية قريباً من شراء عملة بيتكوين والاحتفاظ بها وبيعها من خلال حساباتهم الحالية، وفقاً لشركة حفظ العملات المشفرة NYDIG.

 

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وأبرمت شركة حفظ العملات المشفرة NYDIG، وهي شركة تابعة لمدير الأصول ستون ريدج ومقرها نيويورك، شراكة بقيمة 10 مليارات دولار، مع شركة فيديليتي لخدمات المعلومات الوطنية العملاقة في مجال التكنولوجيا المالية لتمكين البنوك الأميركية من تقديم عملات بيتكوين في الأشهر المقبلة، وفقاً لبيان الشركتين، والذي نشرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

 

وفي هذه الأثناء، تم تسجيل مئات البنوك بالفعل في البرنامج، وفقاً لباتريك سيلز، رئيس الحلول المصرفية في NYDIG. وبينما تجري الشركة مناقشات مع بعض أكبر البنوك الأميركية، فإن العديد من المقرضين الذين وافقوا على المشاركة هم مؤسسات أصغر مثل Suncrest، وهو بنك مجتمعي مقره كاليفورنيا وله سبعة فروع.

 

وقال سيلز: "ما نقوم به هو تسهيل الأمر على الأميركيين والشركات حتى يتمكنوا من شراء بيتكوين من خلال علاقاتهم المصرفية الحالية". وأضاف "إذا كنت استخدمت تطبيق الهاتف المحمول الخاص بي للقيام بجميع الخدمات المصرفية، فأنا الآن لدي القدرة على شراء وبيع والاحتفاظ بـ بيتكوين عبر نفس التطبيق".


وحتى الآن، اعتمد متبني بيتكوين على تطبيقات من جيل جديد من لاعبي التكنولوجيا المالية مثل وساطة التداول المجانية Robinhood، أو عملاقتي المدفوعات باي باي، وسكوير، أو الشركات التي تركز على التشفير مثل كوينباس.

 

من ناحية أخرى، ابتعدت البنوك عن بيتكوين لعملاء التجزئة المصرفية (المتعاملين الأفراد)، ولم تعلن إلا مؤخراً عن خطط للسماح لعملاء إدارة الثروات الأثرياء بالقدرة على المراهنة على العملة المشفرة.

 

وتغير الوضع مؤخراً بعدما راقبت البنوك تحركات الأموال من حساباتها المصرفية الخاصة بالأفراد إلى منصات تداول العملات المشفرة مثل كوينباس وكراكين، وغيرهما من منصات التشفيرة، وفقاً لما ذكره رئيس NYDIG، ليان تشاو.

 

الضغط الفردي
مع تسجيل المئات من البنوك الصغيرة الدخول، قد تواجه الشركات العملاقة مثل جي بي مورغان، وبنك أوف أميركا، ضغوطاً لتقديم العملات المشفرة لعملائها من التجزئة المصرفية، وفقاً لما ذكره رئيس الخدمات المصرفية الرقمية في فيداليتي ناشيونال، روب لي.

 

وتمتلك شركة فيداليتي ناشونال - والتي تعمل كمورد للبنوك - ما يقرب من 300 مليون حساب جاري، فيما ستهتم NYDIG بحفظ بيتكوين وتنفيذ التداولات.

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