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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في ثلاثة قطاعات.. وزارة النقل تشن حملة كبرى لمواجهة كورونا.. صور

صدى البلد

تواصل هيئة وزارة النقل، اليوم الأحد، اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا؛ من خلال عمليات تطهير وتعقيم القطارات والمحطات والأتوبيسات.

 

السكة الحديد

تعمل هيئة السكك الحديدية منذ ظهور فيروس كورونا على الحد من انتشار العدوى بين مستخدمي القطارات في القاهرة وباقي المحافظات، حيث تجري الهيئة بشكل يومي إجراءات تعقيم وتطهير المحطات والقطارات بمختلف درجاتها كإجراء احترازي، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير.

 

تطهير وتعقيم القطارات


كما تستمر الهيئة في عقد ندوات التوعية للعاملين عن الفيروس وطرق انتشاره، وكيفية مقاومته، واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور للكمامات، وبث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس.

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مترو الأنفاق

تواصل الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، اتخاذ كل الإجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير لمواجهة فيروس كورونا.


وأطلقت شركة المترو حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا.

 

ويقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات، مع تعليق ملصقات في المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف في حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.


وقال أحمد عبد الهادى المتحدث باسم هيئة المترو، إن المترو يشكل لجانا على جميع الخطوط، من عاملين وغيره لإجراء عمليات التطهير والتعقيم داخل جميع المحطات، موضحا أن كل المناطق التلامسية من مكان التذاكر يتم تعقيمها على مدار اليوم.

 

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السوبر جيت

تطهير الأتوبيسات 

تواصل شركة الاتحاد العربي للنقل البري السوبرجيت، إحدى شركات وزارة النقل، جهودها لتطهير وتعقيم جميع الأتوبيسات وتطهير شبابيك التذاكر وأماكن الانتظار ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة التي تتخذها وزارة النقل لمواجهة فيروس كورونا.

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وزير النقل السكك الحديدية التعقيم والتطهير انتشار العدوى تطهير وتعقيم القطارات

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