“ما حكم ختم القرآن على جروب فيس بوك؟”.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، وأجاب عن هذا السؤال الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، قائلاً: "إن البعض يتساهل فى قول كلمة "هذا حرام" فلا نريد أن نتساهل أو أن نكثر من هذه الكلمة لأنه من الممكن الشيء الذى نقول إنه حرام يكون حلالًا ونحن الذين نحرمه لقوله تعالى {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ}.





وأضاف الدكتور مجدى عاشور، خلال فيديو منشور له عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، فى إجابته عن سؤال ورد إليه مضمونه: "ما حكم ختم القرآن الكريم فى مجموعة على وسائل التواصل الاجتماعي مثل الواتس آب والفيسبوك؟"، أن ختم القرآن مع مجموعة على وسائل التواصل الاجتماعي ليس حرامًا رغم أن الأحسن والأفضل أن نجلس جميعنا ونختمه ولكن طالما أن أدوات التواصل متاحة فلا حرج فى ذلك، فوسائل التواصل الاجتماعي إن لم نشغلها بذكر الله فقد يشغلنا الشيطان بألاعيبه، فلا حرج من ختم القران مع مجموعة على وسائل التواصل الاجتماعى بل هى مستحبة.

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “هل تجوز الصلاة على النبي أثناء الصلاة أو قراءة القرآن؟”.

وأجاب الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى، خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على “يوتيوب” عن السؤال قائلا: إذا صادف الإنسان وهو يقرأ القرآن أنه مر مثلا على آية “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا”، فلا يوجد مانع من أن يصلي على النبي في سره".

أ نا مشتركة في مجموعة على الواتس آب لختم القرآن، إلا أنه قيل لها إن هذا حرام وبدعة فماذا أفعل ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة الرسمية لدار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وأجاب الشيخ أحمد ممدوح قائلًا: "إن من قالت ان هذا بدعة فهى مفسدة، وعليكم أن تخرجوها من جروب الواتساب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول (ما اجتمع قومًا فى بيتًا من بيوت الله يقرأون كتاب الله إلا ....).



وأشار إلى أن الاجتماع على قراءة القرآن بأى طريقة كانت مشروعة بوجه عام، فهذا من الدين وليس أجنبيا عن الدين، ولكن الفساد يأتى فى وضع النصوص السرعية فى غير مواضعها وفهمها بطرق عليلة تسد الناس عن العبادة والطاعة بدعوى حفظ الدين وصيانته.

هل يجوز ختم القرآن من الهاتف

هل يجوز ختم القرآن الكريم عن طريق الهاتف؟ سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى مسجلة له عبر موقع دار الإفتاء.

وأجاب قائلًا إنه لا حرج من ختم القرآن عن طريق الهاتف ولكن من الأفضل أن تمسك بالمصحف وتقرأ منه.

حكم قراءة القرآن من المصحف في الصلاة

من ناحية أخرى، أوضح الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من يقرأ فى المصحف أثناء الصلاة تكون صلاته صحيحة وليست باطلة، ولكن الأولى له أن يقرأ بما يحفظ.

وأضاف شلبي، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، فى إجابته عن سؤال: « هل يجوز مسك المصحف والقراءة منه فى صلاة العشاء أو قيام الليل؟»، أنه يجوز مسك المصحف لقراءة القرآن منه فى النافلة والفريضة.

وأشار إلى أن الصلاة لا تبطل ولكن الأفضل أن يقرأ الإنسان فى صلاته بما يحفظ ويجعل مسك المصحف والانشغال بتقليب الورق خارج صلاة الفرض فليس هذا مكان ختم القرآن.