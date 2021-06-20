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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزيرة البيئة تشيد بجناح غرفة صناعات مواد البناء بمعرض التشييد المستدام

الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بجناح غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات بالمعرض المقام على هامش المؤتمر الدولي الثالث للتشييد المستدام وإدارة المشروعات. 

وافتتحا  الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة و اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة صباح اليوم الاحد المؤتمر الدولي الثالث للتشييد المستدام وإدارة المشروعات الذى ينظمه المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، التابع لوزارة الإسكان.

وتجولت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى المعرض الذى ضم محاور عديدة لأعمال البناء تركزت جميعها حول الحفاظ على البيئة، بدءاً من استخدام الطاقة الشمسية، والمواد صديقة البيئة، وكيفية تدوير المخلفات، إضافة إلى نماذج من إنتاج عدد من شعب وشركات الغرفة المنبثقة عن اتحاد الصناعات المصرية. 

ويأتي المؤتمر الذي ينظمه المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، التابع لوزارة الإسكان برئاسة الدكتور خالد الذهبي، مواكباً لنهضة العمران التي تشهدها مصر في الوقت الحالي برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

 شارك في الافتتاح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الدكتور خالد الذهبى، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والمهندس إسماعيل لقمة عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس شعبة المواسير، والمهندس علي سنجر عضو مجلس الإدارة ورئيس شعبة الطوب الطفلي، والمهندس حاتم المنوفي مدير عام الغرفة وعمرو عاصم مدير إدارة التطوير ولبني فتحي مسئولة العلاقات العامة بالغرفة.
 

وزيرة البيئة الأسكان البناء التشييد التنمية المستدامة

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