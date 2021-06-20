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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس جامعة الأزهر يتفقد وحدة الربط الإلكتروني

رئيس جامعة الازهر
رئيس جامعة الازهر يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر؛ التجديدات الشاملة في مبنى إدارة الجامعة.

 

يأتي ذلك في إطار متابعة رئيس جامعة الأزهر الدائمة والمستمرة لجميع قطاعات الجامعة بالقاهرة والأقاليم؛ للوقوف على أعمال الصيانة والتجديدات التي تتم على قدم وساق، جنبًا إلى جنبٍ مع جهوده المستمرة في متابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمختلف الكليات. 

 

ورافق الدكتور محمد المحرصاوي كل من الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والأستاذ مجدي عبد العزيز أمين عام الجامعة، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن بالجامعة؛ والعميد باسم قمر نائب مدير الأمن الإداري، 

 

وتفقد رئيس جامعة الأزهر وحدة الربط الإلكتروني الرئيسة بالجامعة، والتي تربط الأمانات المساعدة  "بحري بطنطا - قبلي بأسيوط" بالأمانة العامة في القاهرة.


جدير بالذكر أن وحدة الربط الإلكتروني الرئيسية بالجامعة تقام في إطار جهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو التحول الرقمي وفقا لرؤية مصر 2030م.

رئيس جامعة الازهر الدكتور محمد المحرصاوي

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