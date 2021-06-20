شاهد .. سيرين عبد النور تستمتع بإجازتها الصيفية مع نجلها

تستمتع الفنانة سيرين عبد النور، بإجازتها الصيفية مع نجلها بإحدى الأماكن السياحية في لبنان، حيث نشرت صورا عبر حسابها على موقع تبادل الصور "إنستجرام".



وظهرت سيرين عبد النور ، على حمام السباحة وهي تداعب نجلها باطلالة صيفية جذابة، ونالت إعجاب متابعيها.



سيرين عبد النور من مواليد 21 فبراير 1977 وهي مغنية وممثلة وعارضة أزياء لبنانية، واشتهرت في العالم العربي بعد إصدارها ألبومها الغنائي “ليلة من الليالي” عام 2004، بينما كان دخولها مجال عرض الأزياء؛ الباب الذي قادها إلى التمثيل والنجاح.



يذكر أن آخر أعمال سيرين عبد النور مسلسل الهيبة الجزء الثالث الذي عرض في شهر رمضان 2019، بطولة ​تيم حسن​ ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.